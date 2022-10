Und zwar für das Jahr 2022. Denn die ersten neuen Monate dieses Jahres waren rekordhaltig: Hier stieg der Umsatz um 16,2 % zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 668,7 Mio. Euro, das Ebit legte um 27 % auf 94 Mio. Euro zu. Die Marge stieg auf 14,1 %. Der Auftragseingang kletterte um 25,4 % nach oben. Weitere Details wird PFEIFFER am 3.11. bekanntgeben. Beim Umsatzplus rechnet man nun mit 11 bis 14 %. Damit würden die Erlöse bei 860 bis 880 Mio. Euro liegen. Bisher hatte PFEIFFER VACUUM ein Umsatzplus von 5 % oder mehr angepeilt. Die Ebit-Marge soll weiter bei ca. 14 % liegen. In der neuen Prognose sind die am 7. Oktober 2022 angekündigten US-Handelsbeschränkungen für hochtechnologische Computerchips und Anlagen zur Herstellung von Halbleitern für China allerdings nicht enthalten. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



