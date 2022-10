Im Jahr 1977 eröffnete am Wiener Schwarzenbergplatz der erste McDonald's-Standort in Österreich. Im 45. Jubiläumsjahr legt das Unternehmen, das heute 200 Restaurants, 40 Franchisenehmer:innen sowie 9.600 Mitarbeiter:innen aus 92 Nationen zählt, erstmals eine Wertschöpfungsstudie für Österreich vor. Die vom Wiener Economica Institut für Wirtschaftsforschung erhobenen Zahlen zeigen, dass McDonald's Österreich mit einem Wertschöpfungseffekt von 608 Mio. Euro und einem Beschäftigungseffekt von 11.571 Arbeitsplätzen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und Jobmotor in Österreich ist. Von jedem hierzulande verkauften Big Mac Menü profitieren zahlreiche Branchen, allen voran der Landwirtschaftssektor. "McDonald's setzt seit vielen Jahren bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...