NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Safran angesichts der anstehenden Berichtssaison von 106 auf 107 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Unternehmen aus der Flugzeugindustrie dürften ein solides drittes Quartal hinter sich haben, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Nach wie vor sollten vor allem Dienstleistungen geholfen haben. Mit Blick auf die Resultate favorisiert sie Airbus und MTU. Bei Safran fürchtet sie vorsichtige Aussagen zur Profitabilität im Jahr 2023./tih/mne



ISIN: FR0000073272

