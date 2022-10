Eine neue globale Forschungsstudie von Lenovo unter 500 Chief Technology Officers (CTOs) aus verschiedenen Branchen und Ländern, die heute auf der globalen Innovationsveranstaltung "Tech World" des Unternehmens veröffentlicht wurde, zeigt, wie die CTOs die Zukunft der Technologie einschätzen.

Die Studie liefert interessante Erkenntnisse über die Ansichten der globalen CTOs darüber, wie sich die traditionelle IT zu einer "New IT"-Architektur weiterentwickeln wird, in der Client-Geräte, Edge Computing, Cloud Computing, Netzwerke und künstliche Intelligenz zusammenarbeiten, um die allgemeinen Problemstellungen der CTOs zu adressieren und ihnen Lösungen zu bieten, während sie die weitere globale Digitalisierung in allen Branchen vorantreiben.

"Wir freuen uns, dass unsere Vision der "New IT"-Architektur bei CTOs auf der ganzen Welt so großen Anklang findet", so Dr. Yong Rui, CTO von Lenovo. "Diese Forschungsergebnisse sind äußerst wertvoll, da die ICT-Branche weiterhin Innovationen schafft und neue technologische Fähigkeiten für die Zukunft entwickelt. Diese Studie gewährt uns tiefe Einblicke in die Prioritäten und Erwartungen globaler CTOs, und wir werden dieses Wissen anwenden, um unsere Kunden bei der Nutzung von Daten und der Gewinnung von Erkenntnissen für die Transformation ihres Geschäfts zu unterstützen."

Die wichtigsten Ergebnisse der Lenovo-Umfrage unter mehr als 500 CTOs:

Der Wandel zu einer hybriden Arbeitsumgebung erhöht die Bedeutung von Elementen der IT-Architektur: CTOs beurteilen die Technologiearchitektur ihres Unternehmens im Allgemeinen positiv: 43 bezeichnen sie als "verbessert", 39 als "benutzerfreundlich" und nur 6 als "mangelhaft". Zu den Elementen, die zunehmend an Bedeutung gewinnen, gehören intelligente Geräte (76 %), intelligentes Internet der Dinge (IoT) (70 %) und szenariobasierte Lösungen (76 %). Mit Blick auf die Zukunft betonten die CTOs die Bedeutung von Cloud, Software und Computing als Schlüsselkomponenten für die Zukunft einer hybriden Arbeitsumgebung. 84 sind optimistisch, was die Zukunft der Hybrid-Cloud angeht.

CTOs sehen sich mit großen Herausforderungen in Bezug auf Cybersicherheit und Zugänglichkeit neuer Technologien konfrontiert: Die Befragten aus den Vereinigten Staaten (63 %), Brasilien (61 %) und Indien (71 %) nannten übereinstimmend Cybersicherheit als eine der größten Herausforderungen, die sie in ihren Unternehmen bewältigen müssen. CTOs in den USA (64 %) und in Großbritannien (67 %) nannten außerdem Regularien/Compliance als Hauptanliegen. Kompatibilitätsprobleme in der Unternehmensinfrastruktur und die Benutzererfahrung sind die wichtigsten Herausforderungen, wenn CTOs Entscheidungen über den Kauf, das Upgrade, die Migration und die Stilllegung von IT-Infrastrukturen für ihr Unternehmen treffen.

Laut den CTOs besteht das Potenzial, die Technologie am Arbeitsplatz noch umfassender zu nutzen: Für jedes der fünf Elemente (Client, Edge, Cloud, Netzwerk, Intelligenz) sieht ein erheblicher Anteil der CTOs Chancen für ihre Unternehmen, Dimensionen der IT-Infrastruktur noch stärker zu nutzen, als dies bereits der Fall ist einschließlich Elemente wie 5G MEC (72 %), Public Edge Cloud (67 %), IoT Edge (65 %) und Private Edge Cloud (58 %). Wenn es um die Lösung technologischer Probleme geht, messen die meisten Befragten (82 %) Drittanbietern große Bedeutung für die Bewältigung von Herausforderungen im Zusammenhang mit der technologischen Architektur bei. Die meisten CTOs sind der Meinung, dass Elemente des Edge-Computing (einschließlich Edge-KI, Edge-Sicherheit und "Device-Edge-Cloud"-Kollaboration usw.) in Zukunft wichtig sein werden.

Lenovos Konzept der "New IT" findet bei CTOs auf der ganzen Welt Anklang und wird als sehr umfassend bewertet: Mehr als 4 von 5 Befragten sind der Meinung, dass Lenovos Beschreibung der "New IT" die Zukunft der IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie) "hervorragend" oder "sehr gut" beschreibt. Neben diesen fünf Komponenten der "New IT" (Client, Edge, Cloud, Network, Intelligence) nannten die CTOs Bereiche wie "F&E/Innovation" (9 %), "Datenmanagement" (7 %) und "Sicherheit" (6 %) als weitere Komponenten, die für die Gestaltung der zukünftigen Technologiearchitektur wichtig sein werden.



Über die globale CTO-Studie von Lenovo

Die Erhebung für diese Studie wurde mittels einer quantitativen Umfrage vom 26. Juli bis 12. August 2022 unter 500 globalen CTOs aus mittleren und großen Unternehmen durchgeführt. Die Stichproben der Studie umfasste eine nahezu gleiche Anzahl an Befragten aus jedem der folgenden Märkte: Brasilien, China, Deutschland, Indien, Japan, Großbritannien und die USA. Zu den Befragten gehörten CTOs von Unternehmen und Organisationen mit insgesamt mindestens 250 Mitarbeitern.

