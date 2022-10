Die AIDS Healthcare Foundation (AHF) bekundete heute ihre Unterstützung für afrikanische Politiker, Experten und Interessenvertreter, die auf Dienstreisen in wohlhabende Länder Demütigungen und Diskriminierung ertragen müssen.

Dr. Ahmed Ogwell Ouma, kenianischer Staatsbürger und amtierender Direktor der Afrikanischen Zentren für Krankheitsbekämpfung und -prävention, entschloss sich zur Heimreise, nachdem er von den Bundesgrenzschutzbehörden bei der Ankunft in Berlin schlecht behandelt wurde, so ein Bericht der Africa Times. Dr. Ogwell war zur Teilnahme am World Health Summit in Deutschland eingeladen worden.

"Länder der Nordhalbkugel geben vor, Wert auf Inklusivität zu legen, aber sie halten Veranstaltungen wie den World Health Summit immer wieder im Westen ab. Sie hindern bekannte Gesundheitsfachleute und Wissenschaftler an der Ausführung ihrer Aufgaben, indem diesen der Zugang zu globalen Foren verwehrt wird. Daraus kann man nur schließen, dass Solidaritätszusicherungen reine Lippenbekenntnisse sind", so AHF Africa Bureau Chief Dr. Penninah Iutung. "Wenn wohlhabenden Ländern wirklich daran gelegen ist, die Fehler des Kolonialismus wiedergutzumachen, dann müssen ihren Worten auch Taten folgen. Andernfalls sollten alle Konferenzen des globalen öffentlichen Gesundheitswesens künftig auf der Südhalbkugel stattfinden."

UNAIDS Executive Director Winnie Byanyima erlebte ähnliche Probleme in Genf, als sie nach Montreal (Kanada) reiste, um an der diesjährigen Internationalen AIDS-Konferenz (IAC) teilzunehmen. Kanada verweigerte mehreren medizinischen Fachkräften und Interessenvertretern der AHF die Einreise, obwohl diese eine Einladung der IAC erhalten hatten und ihre Abstracts für wissenschaftliche Leistungen angenommen worden waren.

