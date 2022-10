Jetzt um 15.15 Uhr im Livestream: Day und Swingtrading mit Fibonacci-Retracements

Fibonacci-Retracements sind ein unabdingbares und bekanntes charttechnisches Werkzeug. Fibonacci-Retracements werden in der Regel für die Kurszielprognose angewandt und können bei richitger Anwendung interessante Resultate liefern. Lerne im heutigen Livestream, wie Du Impuls- und Korrekturwellen identifizieren kannst und diese in dein Day-und Swingtrading mit einbeziehen kannst. Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.