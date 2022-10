Der neue Börsendienst FAST BREAK aus unserem Hause hat nun die restliche Short-Position auf Tesla geschlossen. Das unglaubliche Ergebnis: 200% Performance in nur wenigen Tagen. Erfahren Sie hier mehr: https://bit.ly/3g9OUZX Die Nervosität an den Finanzmärkten bleibt hoch. Was gestern galt, gilt heute nicht mehr, hat man fast den Eindruck. Bei Aktien-Ausverkäufen kamen in den vergangenen Wochen immer wieder auch Käufe auf. Das löse allerdings nicht die globalen Probleme, mit denen wir uns konfrontiert sehen. Das Szenario bleibt insgesamt laut Hellmeyer von massiven Risiken, wie wir sie in den letzten 50 Jahren nicht erlebt haben, geprägt. Der Chefvolkswirt der Netfonds AG ist der Meinung, dass die Wirtschaftsbeziehung zu China insgesamt nicht zur Disposition gestellt werden sollte. Weder die USA noch Europa, noch der Rest der Welt könne auf China verzichten, so Hellmeyer. 00:00 Einleitung 01:48 Lagardes Mahnung 03:31 Warnung der Weltbank 05:55 Chinesischer Markt 10:14 Wertebasierte vs. gesetzesbasierte Wirtschaftsordnung 16:05 Globale Wirtschaftsverflechtungen