Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (NYSE American: SMTS) (BVL oder Bolsa de Valores de Lima: SMT) ("Sierra Metals" oder das "Unternehmen") gab heute die Einrichtung eines Sonderausschusses bekannt, der sich aus den unabhängigen Direktoren des Unternehmens zusammensetzt (das "Special Committee"). Das Special Committee hat einen Prozess eingeleitet, um die aktuelle Finanz- und Liquiditätslage des Unternehmens, die betrieblichen Herausforderungen und mögliche Finanzierungs- und Umstrukturierungsalternativen zu bewerten und zu prüfen, die dem Unternehmen eventuell zur Verfügung stehen.

Finanzielle und betriebliche Angelegenheiten

Das Unternehmen steht vor Liquiditätsproblemen, die sich aus der kürzlich angekündigten Einstellung des Betriebs der Mine Yauricocha sowie aus operativen Verlusten und negativen Cashflows ergeben, die sich vor allem im Zuge des Betriebs der Minen Bolivar und Cusi angesammelt haben.

Während der Bergbaubetrieb in einigen Bereichen der Mine Yauricocha wieder aufgenommen wurde, bleibt der Großteil des Betriebs zu diesem Zeitpunkt ausgesetzt. Ein genauer Zeitplan für das Erreichen des vollen Durchsatzes der Anlage steht noch nicht fest.

Ohne zusätzliche Unterstützung und höhere Finanzmittel könnte die Fähigkeit des Unternehmens, seine Tätigkeit im Rahmen des normalen Geschäftsbetriebs fortzusetzen, beeinträchtigt werden. Das Unternehmen überwacht und verwaltet aktiv sein Kapital, um die Liquidität zur Unterstützung der Geschäftstätigkeit zu erhalten, und wird sich weiterhin mit seinen finanziellen sowie anderen Stakeholdern beraten.

Das Unternehmen bekräftigt, dass die Sicherheit und das Wohlergehen seiner Mitarbeiter und Auftragnehmer weiterhin von größter Bedeutung sind.

Special Committee

Das Special Committee umfasst alle Mitglieder des Verwaltungsrats des Unternehmens, die nicht dem Management angehören. Der Auftrag des Special Committee umfasst die Sondierung, Prüfung und Erwägung von Optionen zur Optimierung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens sowie von Finanzierungs-, Umstrukturierungs- und strategischen Optionen im besten Interesse des Unternehmens. Das Hauptaugenmerk des Special Committee liegt auf der Liquidität, der kurzfristigen Finanzierung und den Möglichkeiten zur Wahrung der Liquidität.

Finanz- und Rechtsberater mit einschlägiger Erfahrung in Sanierungs- und Restrukturierungsfragen wurden mit der Beratung im Rahmen dieses Prozesses beauftragt.

Das Unternehmen beabsichtigt derzeit, die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Bewertungsprozess des Special Committee nur bekannt zu geben, wenn das Board of Directors von Sierra Metals eine bestimmte Transaktion bzw. wesentliche Schritte genehmigt oder anderweitig entschieden hat, dass eine Bekanntgabe erforderlich ist.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass es keine Zusicherungen oder Garantien für die Ergebnisse des Bewertungsprozesses des Special Committee, die Bestrebungen der Geschäftsleitung zur Verbesserung der aktuellen Situation oder die Auswirkungen des Prozesses und dieser Bestrebungen auf die Finanz- und Liquiditätslage des Unternehmens oder seine Geschäftstätigkeit gibt. Das Unternehmen hat keinen endgültigen Zeitplan für den Abschluss der Bewertung festgelegt.

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein diversifiziertes kanadisches Bergbauunternehmen mit Exposition gegenüber "grünen Metallen", einschließlich einer zunehmenden Kupferproduktion und einer Basismetallproduktion mit Gutschriften für Edelmetallnebenprodukte. Im Fokus des Unternehmens stehen die Produktion und Erschließung der Mine Yauricocha in Peru sowie der Minen Bolívar und Cusi in Mexiko. Das Unternehmen konzentriert sich auf Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Ferner besitzt das Unternehmen bei allen drei Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorations- und Wachstumspotenzial für Mineralressourcen bieten.

Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Börse in Lima (Bolsa de Valores de Lima) und der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "SMT" sowie an der NYSE American Exchange unter dem Symbol "SMTS" gehandelt.

Nähere Informationen zu Sierra Metals sind verfügbar unter www.sierrametals.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit fortzusetzen. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die erwartete Leistung von Sierra Metals und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements in Bezug auf solche zukünftigen Ereignisse und die erwartete Leistung auf der Grundlage einer Reihe von angenommenen wirtschaftlichen Bedingungen und Handlungsweisen wider. In bestimmten Fällen können Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert", "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden" oder "werden", "geschehen" oder "erreicht werden", oder die Verneinung dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie identifiziert werden. Das Unternehmen hat bestimmte Annahmen getroffen, u.a. in Bezug auf die strategischen Alternativen, die ihm möglicherweise zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Informationen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verknüpft, die dazu führen können, dass die tatsächliche Leistung von Sierra Metals wesentlich von der erwarteten Leistung abweicht, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert wird. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von denjenigen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich, aber ohne Beschränkung auf die Risiken, die unter der Überschrift "Risk Factors" (Risikofaktoren) im jährlichen Informationsformblatt des Unternehmens vom 16. März 2022 für das am 31. Dezember 2021 beendete Geschäftsjahr beschrieben werden, sowie andere Risiken, die im Rahmen der Berichte des Unternehmens an die kanadische Börsenaufsichtsbehörde und die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC aufgeführt sind. Diese Berichte sind unter www.sedar.com und www.sec.gov einsehbar. Die vorstehend genannten Risikofaktoren sind keine vollständige Auflistung der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens beeinflussen können. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Aussagen über die Zukunft und sind daher naturgemäß ungewiss. Die tatsächlichen Leistungen des Unternehmens oder sonstige künftige Ereignisse oder Bedingungen können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen widergespiegelten abweichen. Die Aussagen des Unternehmens, welche in die Zukunft gerichtete Informationen enthalten, basieren auf den Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Geschäftsleitung zu dem Zeitpunkt, an dem diese Aussagen gemacht werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Auffassungen der Geschäftsleitung ändern sollten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

