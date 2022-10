Hoffman übernimmt die neue Funktion, da sich das Unternehmen stärker auf das operative Geschäft konzentriert

Die Coretec Group (OTCQB: CRTG), Entwickler aktiver Siliziumanoden-Materialien für Lithium-Ionen-Batterien und Cyclohexasilan (CHS) für EV-, Cleantech- und neue Technologieanwendungen, meldete heute, dass Matthew Hoffman, der derzeitige Chief Financial Officer (CFO) des Unternehmens, ebenfalls die Funktion des Chief Operating Officer (COO) übernehmen wird, da das operative Geschäft des Unternehmens größer und komplexer wird.

Im Zuge des zunehmenden operativen Geschäfts der Coretec Group ist eine Führungsposition auf COO-Ebene erforderlich, für die Hoffman die logische Wahl war.

Der Hintergrund von Hoffman umfasst Führungspositionen in mehreren wachstumsstarken Unternehmen in der Frühphase in den Branchen Energie, Fertigung, Verteidigungsaufträge und Biotechnologien. Aufgrund seiner Erfahrungen mit Fusionen und Übernahmen, strategischer und operativer Planung, Geschäftssystemarchitektur, ISO 9000 und einem LEAN-Fokus auf die Verbesserung von Geschäftsprozessen bringt Hoffman eine wertvolle Wissensressource in das operative Geschäft der Coretec Group ein.

Seine bisherige Erfahrung im Umgang mit staatlicher Förderung wird ebenfalls von Vorteil sein, denn er wird die Maßnahmen des Unternehmens leiten, Finanzierungsmittel über verschiedene mögliche Finanzierungswege wie etwa den CHIPS Act, die Infrastructure Bill sowie staatliche Förderung und andere mehr zu erhalten.

"Im Zuge des Wachstums der Coretec Group benötigen wir ein erfahrenes Team, das uns eine Skalierung und Ausweitung unserer Geschäftstätigkeit ermöglicht", sagte Matthew Kappers, Chief Executive Officer der Coretec Group. "Wir richten uns viel stärker operativ aus als in den vergangenen Jahren und brauchen eine starke Führungskraft, die diesen Wandel überwachen kann. Hoffman ist für diese Aufgabe absolut geeignet. Er hat die für diese Funktion erforderlichen ausgeprägten analytischen und kommunikativen Qualitäten sowie die Management- und Führungskompetenz, um diesen Übergang erfolgreich zu begleiten."

Hoffman kam im Mai 2020 als CFO zur Coretec Group und wird seine Aufgaben in dieser Funktion beibehalten, während er zusätzlich die Verantwortungsbereiche des COO übernimmt. Er hat einen Abschluss des Haworth College of Business der Western Michigan University und den Titel des Certified Public Accountant (Wirtschaftsprüfer) des Staates Michigan.

"Es ist bereichernd und spannend, bei der Coretec Group an der Spitze der technologischen Innovation in den Bereichen Transport und Energie zu arbeiten, und dies ist erst der Anfang", sagte Hoffman. "Neben unserem operativen Geschäft erwarten wir auch eine Erweiterung unseres Teams, sodass es entscheidend ist, dass Management und Ausführung auf hohem Niveau bleiben. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unserem Führungsteam, um dieses hohe Wachstumspotenzial bestmöglich auszuschöpfen."

Über die Coretec Group

Die Coretec Group, Inc. entwickelt ein Portfolio von synthetischem Silizium zur Optimierung von energieintensiven Branchen wie Elektrofahrzeuge und Verbraucherbatterien, Festkörperbeleuchtung (LEDs) und Halbleiter sowie 3D-Displays und druckbare Elektronik. Die Coretec Group bedient die globalen Technologiemärkte in den Sektoren Energie, Elektronik, Halbleiter, Solar, Gesundheit, Umwelt und Sicherheit.

Weitere Informationen finden Sie unter thecoretecgroup.com.

