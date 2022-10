Der Börsengang von Porsche ist in jeder nur erdenklichen Beziehung erfolgreich verlaufen und sorgte für einen wahren Geldregen. Nicht nur das neue Börsenunternehmen selbst wird mit Milliarden überhäuft. Auch die Konzernmutter Volkswagen freut sich über enorme Einnahmen. Die werden zum Teil an die Aktionäre weitergereicht.Dass es nach dem IPO der Porsche AG (DE000PAG9113) eine Sonderdividende geben soll, das kündigte Volkswagen (DE0007664039) schon sehr früh an. Nun gibt es auch genauere Details über deren Höhe sowie den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...