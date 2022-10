Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -AUTOCRYPT, ein weltweit führender Anbieter von hochmodernen Cybersicherheits- und Mobilitätslösungen für die Automobilbranche, wird für seine umfassende Mobilitätsdienstleistungslösung AutoCrypt EQ gewürdigt. Sie wurde bei den AutoTech Breakthrough Awards 2022, die von AutoTech Breakthrough, einem führenden unabhängigen Marktforschungsunternehmen, das sich auf die Automobiltechnologiebranche spezialisiert hat, als "Ride Hailing Innovation of the Year" ausgezeichnet. Sowohl 2020 als auch 2021 wurde AUTOCRYPT von AutoTech Breakthrough zur "Automotive Cybersecurity Company of the Year" gekürt.AutoCrypt EQ ist ein umfassendes Angebot an Mobilitätsdienstleistungen, das darauf ausgerichtet ist, integrative und barrierefreie Serviceplattformen für Partner und Kunden anzubieten. Durch das Angebot eines Komplettpakets, das Serviceplanung, Flottenmanagement-Integration, UI-Design und Branding sowie Anwendungsentwicklung umfasst, bietet AutoCrypt EQ Mobilitätsanbietern, die Menschen mit eingeschränkter Mobilität und eingeschränktem Zugang unterstützen möchten, einen vollständig verwalteten Service.AUTOCRYPT hat in Korea bereits viele populäre Plattformen für barrierefreie Mobilität entwickelt - unter anderem einen barrierefreien DRT-Service, eine Karten-App für barrierefreie Erreichbarkeit und ein Gutschein-Taxi für neue Eltern - und hat dafür Partnerschaften mit lokalen Behörden, Unternehmen und Krankenhäusern geschlossen. Die jüngste Anerkennung ist ein Zeichen für den Erfolg dieser Projekte und den Fortschritt bei der weltweiten Expansion.Daniel ES Kim, CEO von AUTOCRYPT, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, dass wir von AutoTech Breakthrough für unsere enormen Anstrengungen bei der Entwicklung integrativer Mobilitätsdienste ausgezeichnet wurden. Wir haben schon immer eine universelle Mobilität angestrebt und werden auch weiterhin unsere Ressourcen in die Umsetzung dieses Ziels investieren." Zu den zukünftigen Plänen für AutoCrypt EQ fügte er hinzu: "Wir diskutieren derzeit Möglichkeiten mit Nichtregierungsorganisationen und Gesundheitsdienstleistern in Nordamerika und Europa, um die internationale Reichweite von AutoCrypt EQ zu vergrößern.""Es ist nicht ganz einfach, eine solche Nische zu bedienen, denn es erfordert eine Menge zusätzlicher Planung und Entwicklung, ohne dass man dafür einen Aufpreis verlangen kann", erklärte Bryan Vaughn, Geschäftsführer der AutoTech Breakthrough Awards. "AUTOCRYPT hat dies durch seine Technologie für sicheres Flottenmanagement sowohl möglich als auch finanziell tragbar gemacht. Der bedarfsgerechte Service und die Barrierefreiheit heben sich deutlich von anderen Anbietern ab und machen es zu unserer Wahl für die Auszeichnung 'Ride Hailing Innovation of the Year'."Im Juni wurde AutoCrypt EQ bei den Informa Tech Automotive Awards 2022, einer der renommiertesten Auszeichnungen der Branche, als einer von nur zwei Finalisten für den Titel "Mobility Service Provider of the Year" nominiert. Neben dem Aufbau von Mobilitätsdienstplattformen legt AUTOCRYPT auch Wert darauf, die Straßen integrativer zu gestalten, indem es Lösungen für den Fußgängerschutz anbietet, die es ungeschützten Verkehrsteilnehmern (vulnerable road users, VRU) ermöglichen, sich mit ihren Mobilgeräten am V2X-Ökosystem zu beteiligen und durch die Zusammenarbeit zwischen Fahrzeug und Infrastruktur sowie zwischen Fahrzeug und Gerät eine wirklich sichere autonome Mobilität zu ermöglichen.Für weitere Informationen zu den Mobilitätsangeboten von AUTOCRYPT wenden Sie sich bitte an global@autocrypt.io.Informationen zu AUTOCRYPTAUTOCRYPT ist der führende Anbieter von Sicherheitstechnologien für Automobile und intelligente Mobilität und ebnet durch einen vielschichtigen, ganzheitlichen Ansatz den Weg für kooperative intelligente Transportsysteme (C-ITS) und autonomes Fahren. Durch Sicherheitslösungen für V2X, V2G (einschließlich PnC-Sicherheit), fahrzeuginterne Systeme und Flottenmanagementsysteme stellt AUTOCRYPT sicher, dass die Sicherheit im Vordergrund steht und optimiert wird, bevor die Fahrzeuge auf die Straße kommen.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/autocrypt-eq-die-losung-fur-integrative-mobilitatsdienste-gewinnt-die-auszeichnung-ride-hailing-innovation-of-the-year-bei-den-autotech-breakthrough-awards-2022-301652652.htmlPressekontakt:Richard Li,richard@autocrypt.ioOriginal-Content von: AUTOCRYPT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144581/5347990