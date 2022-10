Die Aufwärtsbewegung an den US-Börsen ging heute weiter. Immer mehr Unternehmen veröffentlichen derzeit Zahlen, die besser als erwartet ausfallen, auch wenn sich die Aussichten abkühlen. Wirtschaftssorgen traten nach durchwachsenen Konjunkturdaten zudem etwas in den Hintergrund. Allerdings kommt das Gros der Firmen noch mit den Ergebnissen zum abgelaufenen QuartalDie US-Börsen haben ihre schwungvolle Erholung am Dienstag dank weiterer guter Unternehmenszahlen fortgesetzt. Nach einem Kursplus von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...