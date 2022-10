Algbra, ein nachhaltiger und werteorientierter digitaler Finanzinnovator mit Schwerpunkt auf der Bereitstellung ethischer Geldlösungen und der Förderung von Finanzgesundheit, hat eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Marqeta angekündigt. Marqeta ist die globale, moderne Kartenausgabe- und Zahlungsverarbeitungsplattform, die ihre Partner in die Lage versetzt, maßgeschneiderte und innovative Zahlungskarten zu erstellen und genauer konfigurierbare und flexiblere Zahlungserlebnisse aufzubauen.

Algbra Co-Founders Zeiad Idris and Fizel Nejabat with Marqeta CEO and Founder Jason Gardner (Photo: Business Wire)