Die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, NYSE: GS) wird eine Dividende in Höhe von 2,50 US-Dollar an die Aktionäre ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Dies ist eine Erhöhung um 25 Prozent. Die Erhöhung wurde bereits früher avisiert. Die Zahlung erfolgt am 29. Dezember 2022 (Record day: 1. Dezember 2022). Auf das Gesamtjahr gerechnet werden 10,00 US-Dollar ...

