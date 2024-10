Sprinklr (NYSE: CXM), die Plattform für Unified Customer Experience Management (Unified-CXM) für moderne Unternehmen, hat heute die Einführung einer Local Data Hosting-Lösung für die Sprinklr-Plattform in der Schweiz auf Microsoft Azure bekannt gegeben.

"Sprinklr-Kunden haben nun die Möglichkeit, Daten in der Schweiz zu hosten. So werden bestimmte Anforderungen an Sicherheit und Governance in der Region erfüllt," sagte Sprinklr Senior Vice President of Europe, Michael Maas. "So zeigen wir unser Engagement für die Region und unsere Investitionsbereitschaft. Wir unterstützen so das Wachstum unseres Unternehmens und unsere Kunden können mit der KI-unterstützten Plattform von Sprinklr mehr bieten."

Sprinklr expandiert weiterhin in der DACH-Region und Europa, indem regionale Marken aus zahlreichen Branchen wie Telekommunikation, Einzelhandel, Finanzdienstleistungen und Reisen Tourismus unterstützt werden. Die Zusammenarbeit mit Microsoft beim Hosting in der Schweiz ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Wachstumspfad von Sprinklr. Diese Kooperation kommt auch der Unternehmensgovernance, der Datensicherheit und der Compliance seiner Kunden zugute.

Wie bei allen Orten, wo Sprinklr Daten hostet, wird auch das schweizerische Data Hosting durch die globalen Support Teams, die technischen Ressourcen und die untergeordneten Prozessoren unterstützt. Wenn sie mehr über die Möglichkeiten des Hostings durch Sprinklr erfahren möchten, dann besuchen Sie bitte die Subprocessor Site.

Sprinklr ist ein führendes Unternehmen für Enterprise Software für alle Funktionen, die direkt auf den Kunden ausgerichtet sind. Mithilfe erweiterter KI hilft die Sprinklr-Plattform für Unified Customer Experience Management (Unified-CXM) Unternehmen, jedem seiner Kunden den Eindruck von menschlicher Interaktion zu bieten und das jederzeit und über alle modernen Kanäle. Sprinklr hat seinen Hauptsitz in New York City und beschäftigt Menschen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen unterstützt mehr als 1.800 bekannte Marken wie Microsoft, P&G, Samsung und mehr als 60 der Fortune 100.

