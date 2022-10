Goldman Sachs behauptet sich. Die Erwartungen waren niedrig, aber die Investmentbank konnte im 3. Quartal besser abschneiden als erwartet. Enttäuschendes iPad-Update bei Apple. Die Neuvorstellungen im Herbst fallen so gering und schwach aus, dass die Produkte ohne nennenswerte Ankündigung eingeführt werden. Kein Happy End bei Stratec. Der Vorstand des Spezialisten für Analysesysteme warnte nachbörslich, dass der Umsatz im laufenden Jahr fallen wird.Der Aktienhandel in Asien folgt dem positiven Trend an der Wall Street nicht mehr. Die meisten Benchmarks in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...