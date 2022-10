Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex ist weiter in der Erfolgsspur. Der DAX knüpfte gestern gleich zu Handelsbeginn an die Gewinne vom Montag an. Kurzzeitig stieg er sogar über die Marke von 12.900 Punkten. Am Ende lag er 0,9 Prozent höher bei 12.765 Zählern. Marktidee: Deutsche Post Die Deutsche Post hatte in der vergangenen Woche überraschend mitgeteilt, die Prognose anheben zu wollen. Genaue Details kommen bei der Bilanzvorlage am 8. November. Die Aktie legte daraufhin zu, befindet sich seit dem Allzeithoch aus dem August 2021 aber in einem Abwärtstrend. Durch die jüngste Erholungsbewegung rückt jetzt eine wichtige Widerstandszone in den Fokus. Bei einem nachhaltigen Anstieg darüber würde sich das kurz- und mittelfristige Chartbild deutlich aufhellen. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1