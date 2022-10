Die Suche nach Lithium aus Hartgestein in Kanada geht in eine neue Runde. Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. (CSE: FAT, FSE: F0R0, ISIN: CA3455101012) ist in den Startlöchern für das nächste Bohrprogramm auf einem seiner "Snow Lake"-Projekte. Wie das Explorationsunternehmen aus Vancouver am Montag mitteilte, wurden die Vorbereitungen für ein Winterbohrprogramm auf dem Grundstück ...

Den vollständigen Artikel lesen ...