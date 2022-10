EQS-Ad-hoc: KSB SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognoseänderung

KSB SE & Co. KGaA: Aktualisierung des Auftragseingangs für 2022



19.10.2022 / 11:12 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



KSB SE & Co. KGaA aktualisiert Ausblick für 2022 FRANKENTHAL: Der Auftragseingang der KSB SE & Co. KGaA hat sich im dritten Quartal weiterhin positiv entwickelt. Er ist in 2022 durch mehrere Großaufträge insbesondere im Marktbereich Energie und eine starke Nachfrage nach Standardprodukten geprägt. Auf Basis des Auftragseingangs in den vergangenen neun Monaten sowie aktueller Informationen zur weiteren Entwicklung im vierten Quartal aktualisierte die Geschäftsführung der KSB SE & Co. KGaA die Prognose für den Auftragseingang des Geschäftsjahres 2022. Dieser wird für den KSB Konzern im Geschäftsjahr 2022 nunmehr in der folgenden Bandbreite prognostiziert: Alle Zahlen in Mio. € Auftragseingang: 2.800 - 3.000 (bisher: 2.350 - 2.650) Da insbesondere die zur Erhöhung der Prognose beigetragenen Großaufträge erst ab 2023 zur Auslieferung kommen, werden sich die finanziellen Kennzahlen Umsatzerlöse sowie EBIT weiterhin im Rahmen der aufgestellten Jahresprognose 2022 bewegen. Die Zwischenmitteilung zum 30. September 2022 veröffentlicht die KSB SE & Co. KGaA wie geplant am 10. November 2022.





Kontakt:

Dr. Matthias Schmitz

Geschäftsführender Direktor 19.10.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com