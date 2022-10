Über fünf Prozent kann die Aktie von ASML am Mittwoch nach besser als erwarteten Zahlen für das dritte Quartal zulegen. Analysten loben ein starkes Quartal, dass trotz der Widrigkeiten am Gesamtmarkt überzeugen konnte. Insgesamt also gute Vorzeichen für die angeschlagenen Chip-Aktien - auch wenn in den USA wohl erst die Zahlen eines weiteren großen Anlagenbauers abgewartet werden dürften.Die ASML-Zahlen im dritten Quartal übertrafen sowohl die Prognosen des Managements als auch die der Analysten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...