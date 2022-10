AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Sonstiges

AEVIS VICTORIA SA - AEVS.SW - Rückzahlung der am 17. Oktober 2016 emittierten Anleihe über CHF 145 Millionen



Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Freiburg, 19. Oktober 2022 AEVIS VICTORIA SA - AEVS.SW - Rückzahlung der am 17. Oktober 2016 emittierten Anleihe über CHF 145 Millionen AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) hat heute ihre letzte ausstehende Anleihe, die AEV161-Anleihe über CHF 145 Millionen mit einem Coupon von 2.00%, bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt. Zwischen 2012 und 2016 hat AEVIS erfolgreich verschiedene Anleihen in Höhe von CHF 675 Millionen mit Zinssätzen zwischen 4.25% und 2.00% ausgegeben, um ihre Investitionen und das Wachstum ihrer Tochtergesellschaften zu finanzieren. Sämtliche Anleihen wurden inzwischen vollständig zurückbezahlt. Das Unternehmen wird die Marktbedingungen genau beobachten und könnte je nach Möglichkeiten und Akquisitionen an den Kapitalmarkt zurückkehren. Für weitere Informationen: AEVIS VICTORIA SA, Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 79 635 04 10 AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network SA (90%), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus Victoria-Jungfrau AG, einer Hotelkette mit zehn Luxushotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, und sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und better-aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.

