Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein weltweit tätiger Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner, wird am 2. November 2022 nach Börsenschluss seine Ergebnisse veröffentlichen. Das Unternehmen wird an diesem Tag um 17.00 Uhr Eastern Time (14.00 Uhr Pazifische Zeitzone) eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um die Ergebnisse und den Ausblick für das dritte Quartal 2022 zu erörtern.

Eine Live-Übertragung der Veranstaltung wird auf der Seite Investor Relations von Rimini Street unter https://investors.riministreet.com/news-events/events verfügbar sein. Teilnehmer können sich unter der Telefonnummer (888) 999-2501 oder (848) 280-6480 in die Telefonkonferenz einwählen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird nach der Veranstaltung ein Jahr lang zur Verfügung stehen.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein im Russell 2000 enthaltenes Unternehmen, ist ein weltweiter Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Unternehmenssoftware, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner. Das Unternehmen bietet ein äußerst reaktionsschnelles, integriertes Premium-Applikationsmanagement und Supportdienste, mit denen Lizenznehmer von Unternehmenssoftware bedeutende Kosten einsparen, Ressourcen für Innovationen freisetzen und bessere Geschäftsergebnisse erreichen können. Über 4.800 Fortune-500- und Fortune-Global-100-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen vertrauen auf Rimini Street als ihren bewährten Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Unternehmenssoftware. Wenn Sie mehr erfahren wollen, gehen Sie bitte auf http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Einige Aussagen in dieser Mitteilung beruhen nicht auf historischen Fakten, sondern sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten in der Regel Begriffe wie "können" "sollten", "würden", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "scheinen", "anstreben", "fortsetzen", "Zukunft", "werden", "erwarten", "Ausblick" oder andere ähnliche Begriffe, Phrasen oder Ausdrücke. Diese zukunftsgerichteten Aussagen betreffen unter anderem Aussagen über unsere Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, globaler Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in solche Initiativen. Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen und auf derzeitigen Erwartungen der Geschäftsleitung und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung, noch handelt es sich um Aussagen über historische Fakten. Diese Aussagen sind mit einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, die das Geschäft von Rimini Street betreffen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die Höhe und der Zeitpunkt von etwaigen Rückkäufen im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Möglichkeit, den Wert für die Aktionäre durch dieses Programm zu steigern; die Auswirkungen der laufenden Schuldendienstverpflichtungen unserer Kreditfazilität und der finanziellen und operativen Auflagen in Bezug auf unser Geschäft und das damit verbundene Zinsrisiko, einschließlich der Unsicherheiten, die sich aus der Abschaffung des LIBOR und dem Übergang zu anderen Zinsbenchmarks ergeben; die Dauer und die wirtschaftlichen, betrieblichen und finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf unser Geschäft sowie die von Regierungsbehörden, Kunden oder anderen als Reaktion auf die Pandemie getroffenen Maßnahmen; Veränderungen im Geschäftsumfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich der Auswirkungen rezessiver wirtschaftlicher Trends, darunter Inflation, steigende Zinssätze und Wechselkursänderungen, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, die sich auf die Branche, in der Rimini Street tätig ist, und auf die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, auswirken; die Entwicklung der Umgebung für Unternehmenssoftwaremanagement und -support, die unsere Kunden und Interessenten betreffen, sowie unsere Fähigkeit, Kunden zu gewinnen und zu binden und unsere Kundenbasis weiter auszubauen; Katastrophenereignisse, die unser Geschäft oder das unserer derzeitigen und potenziellen Kunden beeinträchtigen, einschließlich Terrorismus und geopolitischer Handlungen in einzelnen internationalen Regionen; ungünstige Entwicklungen und Kosten im Zusammenhang mit der Verteidigung bei anhängigen Rechtsstreitigkeiten oder neuen Rechtsstreitigkeiten; den Bedarf und die Fähigkeit, zusätzliches Eigenkapital oder Fremdkapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen, und die Fähigkeit, Cashflows aus dem operativen Geschäft zu generieren, um höhere Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen zu tätigen; die Angemessenheit unserer Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zur Deckung unseres Liquiditätsbedarfs, auch im Rahmen unserer Kreditfazilität; unsere Fähigkeit, ein effektives System interner Kontrollen für die Finanzberichterstattung sicherzustellen, und unsere Fähigkeit, festgestellte gravierende Schwachstellen in unseren internen Kontrollen zu beheben; Änderungen von Gesetzen und Verordnungen, einschließlich Änderungen von Steuergesetzen oder nachteilige Ergebnisse von Steuerpositionen, die wir einnehmen, oder ein Versäumnis seitens des Unternehmens, angemessene Rückstellungen für steuerliche Ereignisse zu bilden; wettbewerbsintensive Produkt- und Preisgestaltung; Herausforderungen beim profitablen Wachstumsmanagement; Kundenakzeptanz unserer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich unserer Application Management Services (AMS)-Angebote, sowie weiterer Produkte und Dienstleistungen, die wir in der Zukunft einführen wollen; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Managementteams von Rimini Street; unsere Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter und Schlüsselpersonal zu gewinnen und zu halten; die Ungewissheit über den langfristigen Wert der Aktien von Rimini Street; die Effekte saisonaler Trends auf unsere Geschäftsergebnisse, einschließlich der Zyklen der Vertragserneuerung für Software-Support und Managed Services; unsere Fähigkeit, unbefugten Zugang zu unseren IT-Systemen zu verhindern und andere Cybersecurity-Bedrohungen abzuwehren, die vertraulichen Informationen unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und die Bestimmungen zum Schutz der Privatsphäre und zum Datenschutz einzuhalten; und die unter den Überschriften "Risikofaktoren" und "Vorbehalt bei zukunftsgerichteten Aussagen" im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-Q, der am 3. August 2022 eingereicht wurde und in der von Zeit zu Zeit aktualisierten Fassung der zukünftigen Jahresberichte von Rimini Street auf Formblatt 10-K, der Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q, der aktuellen Berichte auf Formblatt 8-K und anderer bei der Securities and Exchange Commission eingereichter Unterlagen. Zukunftsgerichtete Aussagen geben ferner die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder. Rimini Street nimmt an, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen dazu führen werden, dass sich die Einschätzungen seitens Rimini Street ändern werden. Auch wenn Rimini Street sich dazu entschließen sollte, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen dürfen nicht als Ausdruck der Einschätzungen von Rimini Street zu einem nach dem Datum dieser Mitteilung liegenden Zeitpunkt interpretiert werden.

2022 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine in den USA und anderen Ländern gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc., und Rimini Street, das Rimini-Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221019005361/de/

Contacts:

Kontakt Investor Relations

Dean Pohl

Rimini Street, Inc.

+1 925 523-7636

dpohl@riministreet.com

Kontakt Media Relations

Natalie Silva

Rimini Street, Inc.

+1 210 517-1655

nsilva@riministreet.com