Die wegweisende Implementierung ersetzt unsichere Geräte und Dienste durch eine in den USA angesiedelte Netzwerkinfrastruktur

Mavenir, der Netzwerk-Softwareanbieter, der die Zukunft von Netzwerken mit Cloud-nativer Software baut, die in jeder Cloud durchgeführt werden kann und die Art und Weise, wie sich die Welt verbindet, verändert, gab heute die Inbetriebnahme eines vollständig Cloud-nativen konvergenten Paketkerns, eines offenen Funkzugangsnetzes (Open RAN) und O-RAN-kompatibler Funkeinheiten (O-RUs) für Triangle Communications bekannt, die den Bewohnern von Montana einen verbesserten und sicheren Dienst ermöglichen werden.

"Wir freuen uns sehr, diese bahnbrechende schlüsselfertige End-to-End-Lösung anbieten zu können, die alle Produkte auf der Basis von O-RAN-Schnittstellen einschließlich Packet Core, RAN und O-RUs umfasst wobei alle Komponenten auf 5G aufrüstbar sind", sagte Pardeep Kohli, CEO von Mavenir. "Diese Übergänge sind für die heutigen Anbieter von Kommunikationsdiensten (CSPs) von entscheidender Bedeutung, um ihren Wettbewerbsvorteil zu erhalten und die Sicherheit ihrer kritischen Kommunikationsnetze zu ermöglichen."

Triangle Communications führt im Zuge des Rip-and-Replace-Programms der Federal Communications Commission (FCC) eine komplette Umgestaltung seines Netzwerks mit Mavenir durch, um Geräte und Dienste von Anbietern zu ersetzen, die eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen. Die Implementierung des konvergenten Packet Core, des offenen RAN und der O-RU von Mavenir ist das erste Netzwerk seiner Art, das den Anforderungen des Secure and Trusted Telecommunications act entspricht. Mavenir hat die chinesischen Netzwerkkomponenten, denen die US-Regierung und andere nicht trauen, schlüsselfertig durch die offene Netzwerkinfrastruktur von Mavenir mit Hauptsitz in den USA ersetzt. Die Lieferung wurde vor der FCC Rip und der Replace-Finanzierung abgeschlossen und ermöglicht den Einwohnern von Montana einen sicheren und zuverlässigen Zugang.

"Wir haben uns für Mavenir entschieden, weil das Unternehmen über die Fähigkeiten und das Fachwissen in den Bereichen Core, Open RAN, O-RUs und Systemintegration verfügt, um die Rip- und Replace-Anforderungen der FCC schnell zu erfüllen", sagte Craig Gates, CEO von Triangle Communications. "Wir verstehen die Herausforderungen bei der Arbeit in abgelegenen Gebieten wie Montana, welche das Netzwerk von Mavenir für dieses einzigartige Gebiet und den Kundenstamm perfekt geeignet macht."

Über Mavenir

Mavenir baut die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit bei fortschrittlichen Technologien. Im Mittelpunkt steht die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das in jeder Cloud betrieben werden kann. Als einziger Anbieter von End-to-End, Cloud-nativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie sich die Welt verbindet, zu verändern. Das Unternehmen beschleunigt die Transformation von Software-Netzwerken für mehr als 250 Kommunikationsdienstleister und Unternehmen in über 120 Ländern, die mehr als 50 der weltweiten Abonnenten bedienen.

www.mavenir.com

Über Triangle Communications

Triangle Telephone Cooperative (TTC) ist ein Unternehmen im Besitz seiner Mitglieder. Die Genossenschaft wurde am 24. März 1953 in Havre, Montana, von den Bewohnern des ländlichen Raums in Zentral-Montana gegründet.

Wir stellen den Einwohnern von Central Montana Telekommunikationsdienste zur Verfügung, einschließlich Breitband-Internet, Orts- und Ferngespräche. Unsere mehr als 17.000 Abonnenten leben in Teilen von 16 Bezirken von der kanadischen Grenze bis zur Grenze von Wyoming auf einer Fläche von 23.000 Quadratmeilen. Wir sind auch sehr stolz darauf, unsere Gemeinschaften, Unternehmen und die Jugend der Region mit verschiedenen Stipendien, Zuschüssen und Krediten zu unterstützen, damit diese Region weiterhin floriert.

www.itstriangle.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221019005104/de/

Contacts:

Mavenir PR-Kontakte:

PR@mavenir.com

Maryvonne Tubb (US)

Emmanuela Spiteri (EMEA)