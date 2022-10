Allgemein wird angenommen, dass feste Polymerelektrolyte bei Raumtemperatur eine schlechte Ionenleitfähigkeit aufweisen. Nuvvon will nun das Gegenteil beweisen. Zu diesem Zweck legt Nuvvon von Dritten geprüfte Daten seiner einzigartigen festen Polymerelektrolyte vor.

Unternehmen, die Festkörperbatterien mit Oxid- und Sulfidprodukten entwickeln, weisen darauf hin, dass es für feste Polymerelektrolyte schwierig ist, die erforderliche Ionenleitfähigkeit bei Raumtemperatur zu erreichen. Ein Lösungsversuch besteht darin, die Betriebstemperatur zu erhöhen, was jedoch nicht optimal ist, da dies eine externe Heizung erfordert. Eine weitere Möglichkeit ist der Zusatz von flüssigen Weichmachern, wie z. B. ionischen Flüssigkeiten, um die Leitfähigkeit zu erhöhen. Die für den Betrieb bei Raumtemperatur erforderliche Menge an flüssigem Weichmacher führt jedoch zu schlechten mechanischen Eigenschaften und einer unzureichenden Wärmealterung.

Nuvvon hat feste Polymerelektrolyte entwickelt, die dieses Problem lösen. Die Polymerelektrolyte von Nuvvon sind vollständig trocken und erfordern keine Zugabe von keramischen Nanomaterialien. Die festen Polymerelektrolyte von Nuvvon können auch hohen Temperaturen (>100o C) ohne mechanische Beeinträchtigung standhalten und weisen eine hohe Ionenleitfähigkeit über einen breiten Temperaturbereich auf (2,2*10-4 S/cm bei 0o C, 4,6*10-3 S/cm bei 25o C, 6,6*10-3 S/cm bei 80o C).

Nuvvons Durchbruch bei festen Polymerelektrolyten ermöglicht zum ersten Mal vollständig feste Pouch-Zellen, die über einen weiten Temperaturbereich ohne externe Kühl-, Heiz- oder Drucksysteme funktionieren.

Über Nuvvon

Das in New Jersey ansässige Unternehmen Nuvvon entwickelt bahnbrechende Festkörperbatterien, die im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien mehr Sicherheit, eine höhere Energiedichte und geringere Kosten bieten. Die Prototypzellen von Nuvvon arbeiten in einem breiten Temperaturbereich bei Umgebungsdruck und werden auf Standardanlagen zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien hergestellt. Das Unternehmen strebt eine Erweiterung mit Investitionspartnern an, um mithilfe einer Standard-Li-Ionen-Produktionslinie von der Prototypenproduktion zu einer eigenen Pilotanlage zu wechseln.

