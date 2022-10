Der globale Innovator von Datenschutzsoftware wird die von GT Investment Partners geleitete und von Aon vermittelte Wachstumsfinanzierung einsetzen, um den Kundenerfolg zu steigern, globale Partnerschaften zu erweitern sowie Vertrieb, Marketing und Branchenausbildung auszubauen

Anonos, Anbieter der einzigen Technologie, die den Widerspruch zwischen Datennutzung und -schutz mit hundertprozentiger Präzision aufhebt, teilte heute mit, dass das Unternehmen eine Wachstumsfinanzierung in Höhe von 50 Mio. US-Dollar erhalten hat, die durch sein Portfolio an geistigem Eigentum besichert wird. Die Finanzierung wurde von Aon (NYSE: AON) vermittelt und von GT Investment Partners ("Ghost Tree Partners") geleitet.

Das Unternehmen wird die Wachstumsfinanzierung dazu verwenden, den Kundenerfolg zu steigern und die Partnerschaften, den Vertrieb und die Marketinginitiativen für seine Data Embassy-Softwareplattform zu stärken. Data Embassy ermöglicht eine sichere Datenverarbeitung in nicht vertrauenswürdigen Umgebungen mit Klartextgenauigkeit und hoher Geschwindigkeit, um schneller wichtige Erkenntnisse für die Umsetzung der Unternehmensziele zu gewinnen. Mit diesem zusätzlichen Wachstumskapital erhöht sich die Gesamtfinanzierung von Anonos auf 70 Mio. US-Dollar, einschließlich 20 Mio. US-Dollar aus einer früheren Finanzierung, die von Edison Partners geleitet wurde.

Data Embassy kombiniert auf einzigartige Weise eine patentierte, gesetzeskonforme Pseudonymisierung, synthetische Daten und andere hochmoderne Technologien zur Gewährleistung des Datenschutzes, die Unternehmen helfen, den Umfang der von ihnen verarbeiteten identifizierbaren Daten zu steuern. Dank der optimierten Genehmigungen und Workflows können mehr Daten für mehr Anwendungsfälle bei geringerem Risiko in kürzerer Zeit genehmigt werden und dies alles bei vollständiger Konformität mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Schrems II und anderen globalen Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen.

"Aufgrund von Datenschutz- und Sicherheitsauflagen konnten viele datengestützte Unternehmen ihre Datenbestände bisher nicht optimal nutzen", berichtet Gary LaFever, Co-CEO und General Counsel bei Anonos. "Andere Anbieter haben nach Ansätzen gesucht, um dieses Problem zu lösen, aber wir sind davon überzeugt, dass die zehnjährigen Forschungs- und Entwicklungsarbeit von Anonos mit Data Embassy eine bahnbrechende Lösung für Unternehmen hervorgebracht hat, die auf zugängliche und unterbrechungsfreie Datenlieferketten angewiesen sind und gleichzeitig hohe Compliance-Anforderungen erfüllen müssen. Die 26 erteilten internationalen Patente dieser Technologie und mehr als 70 weitere Patente bilden das Rückgrat dieser Finanzierung, die den Start einer neuen Phase unserer Geschäftsabwicklung ermöglicht."

"Als einzige Technologie ist Data Embassy dazu in der Lage, den Konflikt zwischen Datenschutz und Datennutzen zu überwinden", fügt Ted Myerson an, Co-CEO und President bei Anonos. "Der beträchtliche Wert unseres geistigen Eigentums und dessen Fähigkeit, kritische globale Datenprobleme zu lösen, haben uns die Möglichkeit verschafft, mit Aon und Ghost Tree zusammenzuarbeiten, um eine Wachstumsfinanzierung zu sichern. Mit der neuen Finanzierung wird Anonos das Bewusstsein für unsere einzigartige Position auf dem Markt stärken und unsere Fähigkeiten demonstrieren, den Erfolg unserer wachsenden Kundenbasis zu gewährleisten, indem wir Unternehmen helfen, noch schneller wichtige Erkenntnisse zu gewinnen."

LaFever und Myerson sind seit mehr als 21 Jahren Geschäftspartner. Ihr vorheriges Unternehmen FTEN war in zwei aufeinanderfolgenden Jahren das am schnellsten wachsende Softwareunternehmen der Inc. 500 und wurde 2010 von NASDAQ OMX übernommen, um seine Lösungen in die weltweit über 100 Börsen zu integrieren. Die Grundlagen dieser Technologie, die Daten für das Risikomanagement im Wertpapierhandel neu verknüpfte, ebneten den Weg für die Entwicklung von Data Embassy und seiner Fähigkeit, Daten von direkten und indirekten Kennungen zu trennen, um die Identität zu verschleiern, während Unternehmen einen größeren Teil ihres Datenbestands für konforme Analysen, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Datenaustausch und Datenübertragung nutzen können.

Anonos wurde von "Gartner Cool Vendor" ausgezeichnet und ist Mitglied der Global Innovators Community des Weltwirtschaftsforums. Anonos macht Daten zugänglich, die andernfalls nur eingeschränkt zugänglich wären, um strategische Initiativen zu expandieren und zu beschleunigen, sodass Unternehmen mehr Wert schöpfen und gleichzeitig die Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien einhalten können. Data Embassy erstellt Variant Twins Quelldaten, die in neue, gesetzeskonform pseudonymisierte und zu 100 Prozent präzise Datenbestände umgewandelt werden und für bestimmte Anwendungsfälle zugelassen sind. Da Variant Twins mit mehrstufigen Datenschutz- und Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet sind, die technologisch durchgesetzt werden, können sie überallhin mitgeführt werden. Die kontrollierte Wiederverknüpfung mit den ursprünglichen Daten beschleunigt die Generierung von Erkenntnissen für Innovation, Wettbewerbsdifferenzierung und betriebliche Effizienz, doch dieser Prozess kann nur zusammen mit anderen Daten ausgeführt werden, die von einem Datenverantwortlichen oder einer befugten Partei getrennt verwahrt werden.

"Innovation ist der Schlüssel zu einer wachstumsstarken Wirtschaft, doch immaterielle Vermögenswerte legen das Fundament. Deshalb bringen wir einzigartige Lösungen auf den Markt, die Unternehmen wie Anonos die umfangreiches geistiges Eigentum besitzen dabei helfen, den Wert ihrer Patente zu maximieren", so Lewis Lee, CEO bei Intellectual Property Solutions von Aon. "Wir freuen uns darauf, Unternehmen jeder Größe und aller Branchen dabei zu unterstützen, den Wert dieser Vermögenswerte zu erschließen, um ihre Wachstumsziele verfolgen können, ohne die Verwässerung ihres Eigentums in Kauf zu nehmen."

"Das Führungsteam von Anonos war sehr erfolgreich darin, die rechtliche Compliance in einen Wettbewerbsvorteil seiner Kunden zu verwandeln und die Bedürfnisse an der Schnittstelle zwischen Recht und Technologie vorherzusehen, um eine Transformation beim Umgang mit Daten in vielen Branchen anzustoßen", erläutert Mark Fox, Managing Partner bei Ghost Tree Partners. "Wir freuen uns, die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu unterstützen, um eine breitere Einführung der gesetzlich vorgeschriebenen Pseudonymisierung und anderer Datenschutztechnologien zur Maximierung des Datenwerts zu fördern und gleichzeitig eine gesetzeskonforme Nutzung zu gewährleisten."

Über Anonos

Anonos ist ein weltweit tätiges Softwareunternehmen und Anbieter der einzigen Technologie, die Daten mit hundertprozentiger Genauigkeit schützen kann selbst in nicht vertrauenswürdigen Umgebungen und die ansonsten eingeschränkt nutzbare Ressourcen zugänglich macht, um datengestützte Initiativen zu erweitern und zu beschleunigen. Die patentierte Data Embassy-Plattform verwandelt Quelldaten in Variant Twins: nicht identifizierbare, aber zu 100 Prozent präzise Datenbestände für spezifische Anwendungsfälle. Da mehrstufige Datenschutz- und Sicherheitskontrollen in die Daten integriert sind und technologisch durchgesetzt werden, können Variant Twins überall hin mitgenommen werden in anderen Abteilungen, außerhalb des Unternehmens oder rund um den Globus. Auf diese Weise können Datenschutzteams und Datennutzer gemeinsam an Projekten zur Erfassung wertvoller Erkenntnisse arbeiten, ohne Datenschutz, Sicherheit, Genauigkeit oder Geschwindigkeit zu beeinträchtigen. Anonos. Data without the drama. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.anonos.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Aon

Aon plc (NYSE: AON) wurde gegründet, um Entscheidungsprozesse zu unterstützen, die positive Entwicklungen zur Verbesserung der Sicherheit und Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt anstoßen. Unsere Mitarbeiter bieten unseren Kunden in mehr als 120 Ländern Beratungsdienstleistungen und Lösungen an, die ihnen Klarheit und Vertrauen vermitteln, um durch bessere Entscheidungen den Schutz und das Wachstum ihres Unternehmens zu stärken.

Über Ghost Tree Partners

Ghost Tree Partners mit Hauptsitz in Irvine, US-Bundesstaat Kalifornien, verwaltet alternative Vermögenswerte mit Schwerpunkt auf der Bereitstellung privater Kreditfinanzierungslösungen für kleine und mittlere Kreditnehmer in den USA, Europa und Asien. Das 2021 gegründete Unternehmen wird von Mark Fox, Scott Warner, Jeff Willardson und David Byrne geleitet, die zusammen über mehr als 85 Jahre Investmenterfahrung bei Goldman Sachs, Bain Capital Credit, Fidelity und PAAMCO Prisma (KKR-Tochtergesellschaft) verfügen. Die Teammitglieder haben im Verlauf ihrer Karriere Milliarden von US-Dollar im Auftrag der anspruchsvollsten Investoren der Welt investiert. Zu den privaten Kreditfinanzierungslösungen von Ghost Tree gehören Cashflow-Darlehen für Unternehmen, Spezialfinanzierungen, Asset Backed Lending und Überbrückungsdarlehen für Immobilien.

Safe-Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die sich auf künftige Ergebnisse oder die Absichten, Überzeugungen und Erwartungen von Aon oder Vorhersagen für die Zukunft beziehen. Hierbei handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen gemäß der Definition dieses Begriffs im Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund einer Vielzahl von Faktoren erheblich von den historischen oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten Informationen über mögliche oder angenommene zukünftige Leistungen und Ergebnisse der Geschäftstätigkeit von Aon. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Aon in der Zukunft erwartet oder voraussieht, darunter Geschäftsprognosen, Geschäftsstrategien, Wettbewerbsstärken, Ziele, Vorteile neue Initiativen, Geschäfts- und Betriebswachstum, Pläne und Verweise auf zukünftige Erfolge, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Wenn Aon Wörter wie "vermuten", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "wahrscheinlich", "potenziell", "vorausblickend" oder ähnliche Ausdrücke verwendet, handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen.

Einige oder alle zukunftsgerichteten Aussagen von Aon können sich als unzutreffend erweisen, und es werden keine Garantien für die Performance von Aon übernommen. Aon und seine Tochtergesellschaften sind in einem dynamischen Geschäftsumfeld tätig, in dem häufig neue Risiken auftreten können. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln den Informationsstand am Tag der Veröffentlichung wider und sollten nicht als verlässliche Informationsquelle behandelt werden. Weitere Informationen über Aon und seine Geschäftstätigkeit, einschließlich der Faktoren, die die Finanzergebnisse von Aon wesentlich beeinflussen könnten, sind in den von Aon bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen aufgeführt. Eine weitere Darstellung dieser und anderer Risiken und Unwägbarkeiten, die sich auf Aon und seine Geschäfte beziehen, finden Sie im Jahresbericht von Aon auf Form 10-K für das am 31. Dezember 2021 beendete Jahr. Diese Faktoren können in späteren Berichten, die bei der SEC eingereicht werden, überarbeitet oder ergänzt werden. Aon ist nicht dazu verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab -, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder anderen Gründen. Aon ist übernimmt keine Verantwortung für die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, die sich auf Anonos beziehen, einschließlich Aussagen über die Geschäftstätigkeit, Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

