Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan) bietet kundenspezifisch angepasste Standort-Erneuerungen über den gesamten Lebenszyklus eines Programms für den Einzelhandels- und Gastronomiebereich.

Sevan, ein weltweit führender Anbieter von innovativem Programm-Management für Kunden mit mehreren Standorten, hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht die Erneuerung von über 28.000 Einzelhandelsstandorten und 21.000 Restaurants.

Sevan arbeitet mit den größten Marken der Welt zusammen, um den standortübergreifenden Ausbau von Programmen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Großbritannien zu managen was zu schnellen, datenorientierten und maßgeschneiderten Lösungen führt. Sevan bietet seinen Kunden Lösungen über den gesamten Projektlebenszyklus an, einschließlich Technologie- und Datenanalyse, Immobilien- und Entwicklungs-Services, Bauwesen, Zoneneinteilung und Genehmigungsverfahren, Vermessungsarbeiten und Anlagenbewertungen, Architektur und Ingenieurwesen, Baudienstleistungen und Programm-Management.

"Sevans Fokus darauf, den Weg für die Standort-Erneuerungen unserer Restaurant- und Einzelhandelskunden zu ebnen, ist immer spannend und sehr kooperativ", sagte Jim Evans, Gründer und CEO von Sevan. "Das Erreichen dieser enormen Meilensteine spricht für unsere umfangreichen Fähigkeiten und unsere hervorragende Arbeitsleistung in ganz Nordamerika und Großbritannien. Wir freuen uns darauf, mit unseren Kunden partnerschaftlich zu wachsen."

Sevan bietet auch Beratung und Lösungen für Umbauten, Modernisierungen, Programminitiativen, Genehmigungsverfahren, Due-Diligence-Prüfungen und mehr. Die Expertise von Sevan umfasst zusätzliche Dienstleistungen für Kunden aus der Gastronomie, dem Einzelhandel und der öffentlichen Hand, einschließlich Technologieberatung, Standortuntersuchungen, Raumplanung und Baudokumente.

"Unsere Standort-Erneuerungen stellen einen integralen Bestandteil des nachhaltigen Erfolgs unserer Kunden dar", sagte David Hendrix, Chief Commercial Officer. "Unsere Einzelhandels- und Restaurantkunden schenken uns enormes Vertrauen bei der Verwaltung ihres Portfolios an Standort-Erneuerungen, und wir sind stolz darauf, für sie und ihre Kunden effiziente und zielorientierte Arbeiten zu leisten."

Im Jahr 2022 wurde Sevan zum 9. Mal in Folge von den Mitarbeitern als Great Place to Work ausgezeichnet. Ebenfalls im Jahr 2022 belegte Sevan Platz 36 der Top 50 Program Management Firms von Engineering News-Record (ENR) und Platz 57 der Top 100 Construction Management-for-Fee Firms von ENR. Im Jahr 2021 wurde Sevan zum vierten Mal in Folge auf der "Inc. 5000"-Liste der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen des Landes geführt und mit dem Gold HIRE Vets Medallion Award ausgezeichnet. Im Jahr 2020 belegte Sevan Platz 124 auf der Financial Times FT 1000-Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas. Weitere Informationen über Sevan finden Sie auf unserer Website

Über Sevan

Sevan ist ein innovatives, weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Programm-Management, Baudienstleistungen und Datenanalyse für Organisationen mit mehreren Standorten. Sevan setzt Kapital produktiv ein, um Geschwindigkeit und Größe zu schaffen, und zwar durch eine drastisch erhöhte Effizienz und straffe Zeitpläne für einen qualitativ hochwertigen Ausbau von Programmen, die den ROI maximieren. Wir arbeiten mit einigen der weltweit größten Marken zusammen und erfüllen den speziellen Bedarf von Kunden der Bereiche Gastronomie, Einzelhandel und öffentliche Hand und schaffen Mehrwert. Sevans Team erstreckt sich über vier Länder und 50 Bundesstaaten. Als Erweiterung der Teams unserer Kunden managen unsere internen Experten Kapitalverbesserungspläne über alle Abschnitte des Lebenszyklus eines Programms hinweg.

Sevan hilft namhaften Marken bei der Optimierung ihrer Bau- und Einrichtungsprogramme an mehreren Standorten in den Vereinigten Staaten und international. Sevan hat seinen Hauptsitz in Downers Grove, Illinois, in der Nähe von Chicago und ein internationales Büro in London.

Sevan begeistert sich leidenschaftlich für die Stärkung von Menschen und Unternehmen und den Erhalt der Umwelt. Sevan bietet strategische Beratung für globale Marken darunter 7-Eleven, AAFES, Albertsons, Amazon, Amtrak, BP, Carbon Health, Chipotle, Corvias, DaVita, Department of Veteran Affairs, Focus Brands, HCA Healthcare, HEB, Inspire Brands, Jiffy Lube, Kroger Logistics Property Company (LPC), Luxottica, McDonald's, Motor Fuel Group, Office Depot, Popeyes, QDOBA, Starbucks, Sunoco, Walgreens Boots Alliance, Walmart, WOW Carwash und Yum! Marken über den gesamten Lebenszyklus der schlüsselfertigen Programme. Sevan führt Initiativen an vielen Standorten auf effiziente, vorhersehbare und transparente Weise durch. Durch die Anwendung bahnbrechender Technologien optimiert Sevan die Realisierung von Neubauten, Umbauten, Modernisierungen und Renovierungen. Sevan hat konzessionierte Architekten in 49 Bundesstaaten sowie in D.C., den kanadischen Provinzen, Guam und den Nördlichen Marianen. Sevan verfügt über professionelle Ingenieure und Generalunternehmer-Lizenzen in mehr als 25 Bundesstaaten. Seit der Gründung von Sevan im Jahr 2011 hat das Team mehr als 25.000 Einzelhandelsgeschäfte, 17.000 Restaurants und 32.000 Gesundheitseinrichtungen erneuert. Das Team hat außerdem mehr als 32.000 Vermessungen mit einer Gesamtfläche von mehr als 1 Milliarde Quadratfuß (93 Millionen Quadratmeter) durchgeführt.

Sevan wurde kürzlich über den National Veteran Business Development Council (NVBDC) offiziell zu einem Unternehmen im Besitz von Veteranen und erhielt von der National Veteran-Owned Business Association (NaVOBA) die exklusive Auszeichnung als Certified Veteran's Business Enterprise (VBE). Sevan Elevate, ein Programm, das die Sicherheit und Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmen stärkt und kontinuierlich verbessert, wurde entwickelt, um den Mitarbeitern und Kunden von Sevan wirklich hervorragende Leistungen zu bieten.

