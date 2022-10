Zwei elegante Versionen für Mac-Laptop- und Mac-Desktop-Computer sowie externe Bildschirme werden vorgestellt

Belkin, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Unterhaltungselektronik, präsentiert heute den iPhone-Halter mit MagSafe für Mac-Laptops und den iPhone-Halter mit MagSafe für Mac-Desktop-Computer und Bildschirme. Diese Halter verwenden MagSafe zur Anbringung am iPhone und lassen sich mühelos an einem Mac befestigen. Sie eignen sich hervorragend zur Verwendung der Kamera-Übergabe (Continuity Camera) einer neuen Funktion von macOS Ventura, mit der Mac-User Ihr iPhone als Webcam nutzen können. Der iPhone-Halter mit MagSafe ist perfekt zum Streamen oder Chatten, ohne das Gerät festhalten zu müssen, und eignet sich für Apps für Videokonferenzen wie FaceTime und innovative Kamera-Übergabe-Funktionen wie Desk View, über die macOS Ventura verfügt.

Belkin iPhone Mount with MagSafe (Photo: Business Wire)

"Belkin entwickelt stylische Peripheriegeräte und innovatives Zubehör für Apples fantastisches Produktsortiment und der neue iPhone-Halter mit MagSafe ist das aktuellste Beispiel dafür", so Steve Malony, CEO, Belkin International. "Die Kamera-Übergabe ist ein eindrucksvolles Feature von macOS Ventura und wir sind davon überzeugt, dass unsere hochwertigen Materialien, unsere Technik und unser Produktdesign das Benutzererlebnis für Mac- und iPhone-User noch weiter verbessern."

Der iPhone-Halter ist in zwei Versionen erhältlich: für Mac-Laptops und Mac-Desktop-Computer sowie Bildschirme. Dank MagSafe lässt sich ein iPhone magnetisch an einem Mac befestigen, sodass sein leistungsstarkes Kamerasystem als Webcam verwendet werden kann. Beide Halter bieten dem iPhone sicheren Halt im Hoch- oder Querformat. Premium-Finish und stylisches Design passen perfekt zur eleganten Mac- und iPhone-Ästhetik. Außerdem ist der vielseitige iPhone-Halter mit MagSafe für Mac-Laptops mit einem Ringgriff versehen, der sich zur Verwendung unterwegs oder als Ständer eignet. Der robuste iPhone-Halter mit MagSafe für Mac-Desktop-Computer und Bildschirme ermöglicht die Anpassung der Sichtwinkel von vertikaler Ausrichtung zu einer Neigung von 25 Grad nach unten.

Produktmerkmale:

Hält das iPhone sicher an Ort und Stelle, um im Hoch- oder Querformat zu streamen oder zu chatten, ohne das Gerät festhalten zu müssen

Lässt sich ohne spezielles Werkzeug am Mac befestigen und wieder entfernen

Schützt den Mac vor Kratzern und beeinträchtigt alltägliche Funktionen nicht

Premium-Finish und robuste Ausführung bieten eine perfekte Ergänzung für Mac und iPhone

Preis und Verfügbarkeit:

Der iPhone-Ständer mit MagSafe für Mac-Laptops kann jetzt für 34,95 auf apple.com/de und in ausgewählten Apple Stores auf der ganzen Welt bestellt werden.

Der iPhone-Halter mit MagSafe für Mac-Desktop-Computer und Bildschirme ist auch bald erhältlich.

Abbildungen

Hochauflösendes Bildmaterial für alle Produkte steht hier zum Download bereit. https://www.dropbox.com/sh/qk9y2fafdn7c36p/AAAPrTHt6EDyxrQTqD0sZZaZa?dl=0

Über Belkin

Belkin, ein führender Anbieter für Zubehör, stellt viele Lösungen bereit, die im Audiobereich, zum Schutz, zur Sicherheit, Stromversorgung, Konnektivität, Produktivitätssteigerung und Heimautomatisierung verwendet werden können und auf eine breite Palette an Unterhaltungselektronik und Enterprise-Umgebungen abgestimmt sind. Die in Südkalifornien von Belkin entwickelten Produkte sind weltweit in über 50 Ländern verfügbar und ermöglichen zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs einen praktischen Einsatz von Technologie. Im Jahr 2018 fusionierte Belkin International mit Foxconn Interconnect Technology zu einem weltweit führenden Unternehmen, das sich immer noch von den Anwendern selbst sowie dem Planeten, auf dem wir leben, inspirieren lässt.

