Angesichts der Tatsache, dass der aktuelle Ebola-Ausbruch in Uganda bereits fast 40 Todesopfer gefordert hat, drängt die AIDS Healthcare Foundation (AHF) die Welt zur Wachsamkeit. Insbesondere sollte sichergestellt werden, dass die Region über ausreichend Gesundheitsprodukte verfügt, darunter persönliche Schutzausrüstung für Gesundheitspersonal, und dass Ebola-Impfstoffe so bald wie möglich verfügbar werden.

Der aktuelle Seuchenausbruch begann vor einem Monat und hat sich bereits auf fünf Bezirke ausgebreitet, wobei in zwei davon ein 21-tägiger Lockdown gilt. Mit Stand vom 17. Oktober haben 54 bestätigte und 20 wahrscheinliche Ebolafälle zu 19 bestätigten und 20 wahrscheinlichen Ebola-bedingten Todesfällen geführt, vier davon unter Gesundheitspersonal. Ugandische Beamte hatten bis vor drei Tagen über 1.100 Kontaktpersonen ermittelt. Dieser Ausbruch wurde von dem seltenen sudanesischen Virusstamm ausgelöst, für den es keinen zugelassenen Impfstoff gibt.

"Diese Krise muss unbedingt engmaschig überwacht werden, und es sind dringend Maßnahmen zu ergreifen, um nicht die früheren Fehler zu wiederholen, die im Ebola-Ausbruch von 2014 bis 2016 zu Tausenden von vermeidbaren Todesfällen geführt haben, darunter zwei AHF-Ärzte in Westafrika", erklärte die in Kampala tätige Leiterin des AHF Africa Bureau Dr. Penninah Iutung. "Die Welt muss mobilmachen, um sicherzustellen, dass Uganda und die benachbarten Länder eine robuste Reaktion einleiten, um diesen Seuchenausbruch einzudämmen und zu stoppen. Dazu gehört die Verfügbarkeit ausreichender Schutzausrüstung für alle Gesundheitsdienstleister, Aufklärung der Gemeinschaft sowie eine angemessene Produktion und Verteilung von Impfstoffen."

Nach Angaben von Reuters kündigte das Serum Institute of India unlängst Pläne für die Herstellung von 20.000 bis 30.000 Dosen eines von der Universität Oxford entwickelten experimentellen Impfstoffes vor Ende des nächsten Monats an, um den sudanesischen Virusstamm zu bekämpfen.

"Die AHF begrüßt alle Bemühungen zur Steigerung der Verfügbarkeit von Ebola-Impfstoffen, die schnell vorangetrieben werden muss", ergänzte Dr. Iutung. "Alle Optionen müssen in Betracht gezogen werden, einschließlich des Austausches von Wissen und Technologie für die Herstellung von Impfstoffen auf dem afrikanischen Kontinent, wo diese am dringendsten gebraucht werden. COVID-19 hat gezeigt, dass sich Afrika in Gesundheitskrisen nicht auf die Unterstützung der Nordhalbkugel verlassen kann, und bei diesem Ebola-Ausbruch ist das nicht anders."

Der Seuchenherd befindet sich westlich von Kampala, der Hauptstadt Ugandas, wobei einer der betroffenen Bezirke, Kassanda, etwa 100 km von der Stadt entfernt ist. Angesichts einer Bevölkerung von über 1,5 Millionen Menschen sind sofortige Maßnahmen zu ergreifen, bevor sich der Virus nach Kampala oder in andere dichter bevölkerte Gebiete des Landes und darüber hinaus ausbreitet.

