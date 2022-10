Augsburg (www.anleihencheck.de) - So sehr wir uns ein wirtschaftlich starkes und bedeutendes Europa wünschen, so deutlich müssen wir feststellen, dass die Musik schon seit längerem auf der anderen Seite des Atlantiks spielt, so Rainer Weyrauch, Mitglied des Managementgremiums für die Vermögensverwaltungen und Leiter der Niederlassung Köln der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...