Emittent / Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung/Markteinführung

ADS-TEC Energy GmbH: Ultra-Schnellladesystem von ADS-TEC Energy jetzt noch flexibler einsetzbar: ChargeBox-Ladesäule nun auch für Innenräume sowie ebenerdige Installation des ChargeBox Boosters



20.10.2022 / 14:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



ChargeBox Ladesäulen von ADS-TEC Energy können ab sofort auch in Innenräumen wie Parkgaragen, Showrooms oder Hallen genutzt werden

Die ChargeBox Ladesäulen von ADS-TEC Energy können ab sofort als Teil der ultraschnellen batteriegepufferten Lösung auch in Innenräumen wie Parkgaragen, Showrooms oder Hallen genutzt werden

Der ChargeBox-Anschluss im Außenbereich ist noch flexibler durch die komplett ebenerdige Installation - ab sofort verfügbar

Kein aufwendiger Neuausbau der bestehenden Netzinfrastruktur nötig

Ebenerdiger Outdoor-Aufbau spart noch mehr Zeit und Installationskosten

NÜRTINGEN, Deutschland - 20. Oktober 2022 - Das ultraschnelle batteriegepufferte ChargeBox System von ADS-TEC Energy (NASDAQ: ADSE) sorgt mit neuen Optionen für noch mehr Flexibilität: Die Dispenser können jetzt auch in Innenräumen genutzt werden. Die ChargeBox, das dazugehörige Batteriesystem für den Außenbereich, kann nun komplett ebenerdig installiert werden. Das kompakte Objekt spart als smarte Plug-&-Play-Lösung Erdarbeiten und damit Zeit und Kosten. Die ChargeBox kann bis zu 200 Meter vom Netzanschlusspunkt und bis zu 100 Meter von den Charge Dispensern entfernt installiert werden und benötigt nur etwa 1,5 qm Grundfläche. Das System lädt dauerhaft aus dem jeweils verfügbaren Verteilnetz, speichert und boostet die Ladeleistung auf bis zu 320 Kilowatt und ermöglicht damit ultraschnelles Laden. Indoor-Fähigkeit für mehr Einsatzmöglichkeiten Der ChargeBox Dispenser zur Aufstellung im Innenbereich ist eine herausragende Lösung für den Einsatz an begrenzten Netzanschlüssen. Kunden und Betreiber von Schnellladestationen können damit völlig neue Nutzungsbereiche und Geschäftsmodelle erschließen: Der Dispenser kann etwa in Park- und Tiefgaragen installiert werden, in Showrooms und Hallen. Vor allem in urbanen Gebieten sind viele Kunden auf Tiefgaragen angewiesen und es gibt nur ein begrenztes Platzangebot im Außenbereich. Auch Autohäuser können davon profitieren und noch flexibler auf die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und Probefahrten reagieren. "Wir haben einige Anfragen von großen Kunden, die den Bedarf an ultraschnellem Laden von E-Fahrzeugen innerhalb von Gebäuden äußern, um ihr Geschäft mit Elektrofahrzeugen noch effektiver zu betreiben. Wir freuen uns, dass wir dieses Bedürfnis bedienen können", sagt John Neville, Chief Sales Officer von ADS-TEC Energy. Thomas Lächner, Head of Department Sales Representative EU, erklärt: "Das ist ein enormer Mehrwert, der die Attraktivität unserer Ultra Fast Charger weiter erhöht und eine wichtige Lücke schließt beim Ausbau der Ladeinfrastruktur im verfügbaren Verteilnetz. Unsere Schnellladesysteme, die nicht wie herkömmliche Systeme von leistungsstarken Netzanschlüssen abhängig sind, übertreffen in vielen Anwendungsfällen bei weitem die Total Cost of Ownership." Denn nicht nur in Bestandsgebäuden, in denen eine Netzerweiterung für ultraschnelles Laden ohnehin meist zu teuer, zu langwierig in der Umsetzung oder sogar unmöglich ist, zeigt sich die batteriegepufferte Lösung oft als sinnvoller und lukrativer, sondern auch in neuen Parkgaragen oder Showrooms. Berechnungen bei Kunden haben ergeben, dass langfristig erhebliche Einsparpotenziale erreicht werden können im Vergleich zu einer Ladelösung mit entsprechendem Neuausbau der bestehenden Netzinfrastruktur. ChargeBox noch schneller und günstiger installiert Diese neuen und smarten Installationsoptionen von Dispenser und ChargeBox machen den Einsatz des Ultra-Schnellladesystems insgesamt noch flexibler. Die ChargeBox, die bisher zum Teil unter der Erde installiert wurde, kann jetzt auch ebenerdig angeschlossen werden. Das minimiert den Installationsaufwand deutlich, denn es sind keine Tiefbauarbeiten mehr nötig, die zudem nicht überall möglich sind. Diese Option ist ab sofort in Deutschland erhältlich.



Der Einsatz in dieser Form ist auch für weitere europäische Länder und die USA angedacht. Über ADS-TEC Energy ADS-TEC Energy Inc. ist eine US-Tochtergesellschaft der deutschen ads-tec Energy GmbH, welche eine Tochtergesellschaft der börsennotierten (NASDAQ) irischen ads-tec Energy plc ist. Auf Basis von mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert die ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme inklusive deren Energiemanagementsysteme. Die speicherbasierte Schnellladetechnologie ermöglicht Ultra-Schnellladen von Elektrofahrzeugen auch in leistungsbegrenzten Stromnetzen und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme sind zurückzuführen auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und eigene Fertigung. Mit seinen hochentwickelten Systemplattformen ist das Unternehmen ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, OEMs, Energieversorger und Ladebetreiber. Mehr Information unter: www.adstec-energy.com





Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie "erwarten", "schätzen", "projizieren", "budgetieren", "prognostizieren", "vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "können", "werden", "könnten", "sollten", "glauben", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Aussagen über unsere finanziellen Aussichten für das Jahr 2022, unsere Erwartungen in Bezug auf die künftige Leistung und den voraussichtlichen Zeitplan für bestimmte kommerzielle Aktivitäten. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen, darunter: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, geopolitische Ereignisse, einschließlich der russischen Invasion in der Ukraine, makroökonomische Trends, einschließlich Änderungen der Inflation oder der Zinssätze, oder andere Ereignisse, die sich unserer Kontrolle entziehen, auf die Gesamtwirtschaft, unser Geschäft und das unserer Kunden und Zulieferer, einschließlich Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unsere begrenzte operative Geschichte als börsennotiertes Unternehmen; unsere Abhängigkeit von einer weit verbreiteten Akzeptanz und Annahme von E-Fahrzeugen und einer verstärkten Installation von Ladestationen; unsere derzeitige Abhängigkeit von Verkäufen an eine begrenzte Anzahl von Kunden für den Großteil unserer Einnahmen; die Gesamtnachfrage nach E-Fahrzeugen und das Potenzial für eine geringere Nachfrage nach E-Fahrzeugen, wenn staatliche Rabatte, Steuergutschriften und andere finanzielle Anreize reduziert, geändert oder abgeschafft werden oder wenn staatliche Vorschriften zur Erhöhung der Nutzung von E-Fahrzeugen oder zur Verringerung der Nutzung von Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, entweder direkt oder indirekt durch vorgeschriebene Grenzwerte für Kohlenstoffemissionen, reduziert, geändert oder abgeschafft werden; Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unerwartete Verzögerungen bei der Einführung neuer Produkte; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit und unseren Marktanteil in Europa und den USA auszuweiten; die Auswirkungen des Wettbewerbs; die Auswirkungen des Klimawandels; die Auswirkungen des Klimawandels; die Auswirkungen des Klimawandels USA; die Auswirkungen des Wettbewerbs; Änderungen der Normen für Batteriespeicher; und das Risiko, dass unsere Technologie unentdeckte Defekte oder Fehler aufweisen könnte. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die sich auf unsere Finanzergebnisse auswirken könnten, sind unter "Punkt 3. Wichtige Informationen - 3.D. Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf Formular 20-F, den wir am 28. April 2022 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht haben und der auf unserer Website unter https://adstec-energy.com/investor-relations-corporate-governance/ und auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar ist. Weitere Informationen werden auch in anderen Unterlagen enthalten sein, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eingetreten sind, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Kontakt: Für ADS-TEC Energy Europe: Dennis Müller

SVP Product Marketing & Communication press@ads-tec-energy.com

Für ADS-TEC Energy United States: Stephannie Depa Breakaway Communications sdepa@breakawaycom.com +1 530-864-0136

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.