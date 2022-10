FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fresenius SE auf "Halten" mit einem fairen Wert von 22 Euro belassen. Die Kliniktochter Helios setze verstärkt auf künstliche Intelligenz in ihren Krankenhäusern, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies könne helfen, den zunehmenden Margendruck im Klinikbereich abzufedern. Beim Medizinkonzern insgesamt sei die wichtigste Frage, wie der neue Konzernchef Michael Sen die strukturellen Probleme in den Griff bekommt./edh/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / 08:37 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2022 / 10:43 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785604

FRESENIUS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de