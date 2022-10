WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt hat sich in der vergangenen Woche überraschend verbessert. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank um 12 000 auf 214 000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg auf 233 000 gerechnet.

Damit bleibt das Niveau der Hilfsanträge im längeren Vergleich weiterhin niedrig. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten als kurzfristiger Indikator für die Entwicklung des amerikanischen Arbeitsmarkts. Obwohl die größte Volkswirtschaft der Welt unter einer Konjunkturschwäche leidet, hält sich der Arbeitsmarkt robust und viele Unternehmen klagen über einen Mangel an Arbeitskräften.

Die US-Notenbank Fed orientiert sich bei geldpolitischen Entscheidungen stark an der Entwicklung auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt. Sie hat den soliden Arbeitsmarkt als Argument gegen das Abgleiten der Wirtschaft in eine tiefe Rezession angeführt und versucht seit Monaten, mit starken Zinserhöhungen die hohe Inflation in den Griff zu bekommen./jkr/la/mis