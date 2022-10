Tesla lässt Bitcoin-Bestände unverändert - BTC weiter bei 19.000 Dollar

Der E-Autohersteller Tesla ist im vergangenen Quartal seinen Bitcoin-Beständen treu geblieben. Auf der Gegenseite wurden allerdings auch keine zusätzlichen Krypto Assets ins Portfolio gelegt. Am Donnerstagvormittag kostet eine Bitcoin-Einheit zunächst rund 19.200 Dollar und damit so viel wie am Vortag. Die Tesla-Aktie büßt im vorbörslichen Handel über 5,60 Prozent ihres Wertes auf 210 Dollar je Anteilsschein ein.

Salah-Eddine Bouhmidi ist Head of Markets beim Onlinebroker IG Europe GmbH und für das Marktresearch in Deutschland, Österreich und den Niederlanden verantwortlich. Bouhmidi beschäftigt sich seit über 15 Jahren professionell mit dem aktuellen Börsengeschehen. Im Zuge dessen entwickelte er die so genannten Bouhmidi-Bänder, einen innovativen und auf verschiedene Assetklassen übertragbaren Volatilitätsindikator.

