DALDRUP ist der einzige deutsche hochspezialisierte Anbieter von Bohr- und umwelttechnischen Dienstleistungen, Schwerpunkt geothermische Bohrungen und damit zusammenhängende Arbeiten. DALDRUP bietet Bohrdienstleistungen für die oberflächennahe Geothermie und die tiefe Geothermie für Erdwärmesonden an. Jede Fantasie ist erlaubt, was mit dieser Technik demnächst in Deutschland möglich sein wird. Umsatz zurzeit etwa 78 Mio. €. Die Finanzierung mit 49 % EK ist solide. Der letzte Bohrauftrag in der Schweiz kam am 25.07. Marktwert von DALDRUP 48,9 Mio. €.In DALDRUP zu investieren, ist kein klassisches Investment, sondern eine pure Wette darauf, was in der deutschen Energietechnik demnächst noch bevorsteht oder zwingend nötig wird.