An den New Yorker Aktienmärkten trotzt der Dow Jones Indizes am Morgen (Ortszeit) veröffentlichten Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung. Diese betrugen in der vergangenen Woche 213.000 und lagen damit deutlich unter den Erwartungen von Volkswirten. Die US-Notenbank hält an ihrer aggressiven Zinspolitik im Kampf gegen die Inflation auch mit Verweis auf den robusten Job-Markt fest. Die nun gemeldeten Ergebnisse dürften sie in ihrer Strategie bestärken. Dessen ungeachtet steigt der ...

