Von der Nordsee zurück nach Südbaden / Amtsinhaber Henrik Fass wechselt nach SalemAm 4. Februar 2023 wird Rüdiger Hoff, 54, die Leitung der Schule Birklehof übernehmen. Der Leiter des Bildungscampus des Nordsee-Internats in Sankt Peter-Ording folgt auf Henrik Fass, der als Vorsitzender der Geschäftsführung und pädagogischer Leiter an die Schule Schloss Salem wechselt.Rüdiger Hoff hat seit 2007 die pädagogische Verantwortung im Nordsee-Internat in Sankt Peter-Ording getragen. Der gebürtige Hamburger ist Gymnasiallehrer für Biologie, Geografie und Sport und studierte in Freiburg und Ottawa. Nach seinem Studium arbeitete er zunächst sechs Jahre im Bereich der Personalentwicklung angesehener Unternehmen und vier Jahre als selbstständiger Trainer und Berater im Bildungsbereich. Rüdiger Hoff ist verheiratet und Vater zweier Kinder."Mit Rüdiger Hoff haben wir einen herausragenden Pädagogen und eine ausgewiesene Leitungspersönlichkeit gewonnen, der in den vergangenen 15 Jahren zukunftsweisende Impulse für eine Weiterentwicklung des Nordsee-Internats umsetzen konnte", sagt Senatorin a.D. Alexandra Dinges-Dierig, Vorsitzende des Schulvorstandes. "Wir sind überzeugt, dass er mit seinen in Wirtschaft, Schule und Internat erworbenen Kompetenzen und seiner gewinnenden Persönlichkeit die erfolgreiche Arbeit von Henrik Fass fortführen und neue Akzente setzen wird.""Ich freue mich sehr, die traditionsreiche Schule Birklehof weiterentwickeln zu dürfen. Der Anspruch des Internatsgymnasiums, besonders der seiner Schülerinnen und Schüler und deren Eltern, ist für mich Ansporn und zugleich eine Herausforderung, die ich mit großer Zuversicht annehme", sagt Rüdiger Hoff über seine zukünftige Aufgabe am Birklehof.