Berlin (ots) -Wohnen mit eigenem Bootsanleger und Premiumblick: In Berlin-Köpenick entwickelt und baut OTTO WULFF 25 neue Mietwohnungen an der Dahme mit Blick auf das Schloss Köpenick und den angrenzenden Schlosspark. Am Donnerstag 20.10. 2022 feierte der 4-geschossige Neubau in der Grünauer Straße 29 Richtfest.Jede der 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen (60 - 160 m²) verfügt über einen Balkon, eine Loggia oder eine Terrasse. Insgesamt entstehen in dem Neubau mehr als 2.100 qm Wohnfläche. In der hauseigenen Tiefgarage entstehen Fahrradstellplätze und 22 PKW-Parkplätze, die mit einer E-Ladestation ausgestattet werden können. Ein besonderes Highlight und ergänzendes Mobilitätsangebot stellt die hauseigene Steganlage mit bis zu 6 Boots-Liegeplätzen dar. Über die nahegelegene S-Bahnstation Spindlersfeld sowie den Köllnischen Platz als Knotenpunkt für verschiedene Tram- und Buslinien ist das Grundstück bestens an den ÖPNV angebunden. Die Köpenicker Altstadt ist auch fußläufig gut zu erreichen.Stefan Wulff, Geschäftsführender Gesellschafter OTTO WULFF: "Es ist eine spannende Herausforderung, Berlins vielfältige Wasserlagen für urbane Nutzungen neu zu erschließen. Zuvor haben wir dies bereits mit Vorhaben wie "The White" am Berliner Osthafen gemeistert. Ich freue mich, mit dem Neubau in der Grünauer Straße ein weiteres kleines, aber feines Vorhaben hinzuzufügen und das Wohnen am Wasser in Berlin zu stärken."Vermittelt durch das Berliner Start-up 26 HOMES wurde das Bauvorhaben bereits kurz nach dem Baustart von der STRATEGIS AG h für eine private Anlagegesellschaft erworben. Die STRATEGIS AG wird mit Fertigstellung auch die Bewirtschaftung und Vermietung übernehmen. Die neuen Bewohnerinnen und Bewohner können voraussichtlich im Sommer 2023 einziehen.Sascha Nöske, CEO Strategis AG: "Bei einem Blick auf Wasser und Schloss erklärt sich die Lage von selbst und macht das Investment wirtschaftlich sehr nachhaltig. Mit über 11.000 verkauften Wohnungen können wir von der STRATEGIS AG gut beurteilen, dass hier eine wirklich hohe Qualität vorliegt - nicht zuletzt dank unseres Partners OTTO WULFF. Beste Voraussetzungen für eine herausragende werthaltige Immobilie."OTTO WULFF hat seit 2014 einen Standort in Berlin. Das Hamburger Familienunternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien ab. Dazu gehören die Grundstückssuche und Planung von Bauprojekten ebenso wie die Leistungsbereiche Entwicklung, Bau, Management und Vertrieb. In Berlin realisierte OTTO WULFF zuletzt u.a. das städtebauliche Ensemble "Am Schlosspark" im Stadtteil Charlottenburg mit 14 Gebäuden, 580 Wohneinheiten, einer Kindertagestätte und Grünflächen.Über OTTO WULFF: Seit 90 Jahren schafft OTTO WULFF Lebensräume, die Menschen glücklicher machen. Das Familienunternehmen entwickelt und baut Wohn- und Gewerbeprojekte sowie weitere vielseitige Immobilien wie z.B. Schulen oder Krankenhäuser. An den drei Standorten Hamburg, Berlin und Leipzig beschäftigt OTTO WULFF mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Norddeutschland gehört OTTO WULFF zu den führenden Bauunternehmen und Projektentwicklern. Mit modernen, nachhaltigen und sozialen Konzepten gestaltet OTTO WULFF Leben und Arbeiten für eine bessere Zukunft