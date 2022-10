MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Sixt vor den am 9. November erwarteten Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Analyst Christian Obst bekräftigte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine positive Einschätzung für den Autovermieter. Er rechne mit einem guten dritten Quartal und auch damit, dass der SDax-Konzern das obere Ende seiner Jahreszielspanne erreichen werde./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / 11:49 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007231326

SIXT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de