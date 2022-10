Wien (www.fondscheck.de) - "FONDS professionell" hat die Fondspolicen-Bestände von 64 Gesellschaften durchleuchtet, so die Experten von "FONDS professionell".Die Redaktion zeige, welche Lebensversicherer den Markt beherrschen würden und wie sich dessen Volumen in den letzten Jahren entwickelt habe.Die österreichischen Fondspolicen-Anbieter könnten jubeln: Das von "FONDS professionell" in einer exklusiven Studie erhobene Volumen der Fondsbestände der Gesellschaften sei um über 42 Milliarden auf 175 Milliarden Euro gestiegen. Besonders deutlich zeichne sich das erfolgreiche Jahr bei den zehn größten Anbietern ab: Alle zehn Gesellschaften hätten ihr Volumen im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...