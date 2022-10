Dass GFT Technologies ein Profi in Sachen Prognoseerhöhung ist, hat das vergangene Jahr bereits eindrucksvoll gezeigt. 2021 haben die Schwaben ihre Planvorgaben gleich viermal angehoben. Die soeben veröffentlichte Meldung zeigt: Im Jahr 2022 muss der IT-Dienstleister bereits das dritte Mal nachbessern.Ins Jahr gestartet was GFT Technologies mit einer Umsatzplanung in Höhe von 680 Millionen Euro (2021: 566,19 Millionen Euro) und einem erwarteten bereinigten EBITDA von etwa 79 Millionen Euro (Vorjahr: ...

