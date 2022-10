Fast 88 Prozent aller Torschüsse konnte der in einer Forschungsarbeit der Universität Berkeley eingesetzte MIT-Roboter Mini Cheetah abwehren. Dazu befähigt ihn ein neues KI-Framework. Forschende der Universität von Kalifornien haben zusammen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Hybrid-Robotics-Labs der Universität von Berkeley ein neues Framework zum Reinforcement Learning entwickelt und in einem dem Roboterhund Spot von Boston Dynamics sehr ähnlich sehenden Vierbeiner namens Mini Cheetah ausprobiert. Mini Cheetah ist eine Entwicklung des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge im US-Bundesstaat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...