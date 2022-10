München (ots) -- Elfte Staffel von "The Walking Dead" erstmals im deutschen Free-TV- Ausstrahlung ab Montag, 24. Oktober, 00:20 Uhr bei RTLZWEI- Finale Folgen der zehnten Staffel bereits ab Freitag, 21. Oktober"The Walking Dead" ist eine der erfolgreichsten Serien weltweit und der Hype um die actionreiche Endzeitserie reißt nicht ab: Rund um den Globus können sich die Menschen der Faszination um die dystopische Welt nicht entziehen. Mit tollen Charakteren und düsterer Atmosphäre entfaltet die Serie eine Spannung, die jeden Fan sehnsüchtig auf die nächste Folge warten lässt. RTLZWEI zeigt sieben neue Folgen der zehnten Staffel und 16 neue Folgen der finalen elften Staffel erstmals im deutschen Free-TV.In der finalen Staffel arbeiten die Bewohnerinnen und Bewohner von Alexandria, zu denen auch die Überlebenden des Königreichs und von Hilltop gehören, fieberhaft daran, die Gemeinde wieder zu befestigen. Doch mittlerweile leben dort mehr Menschen, als ernährt werden können. Die Situation wird immer katastrophaler und die Stimmung heizt sich auf.Daryl (Norman Reedus), Maggie (Lauren Cohan) und ein kleines Team begeben sich gemeinsam mit Negan (Jeffrey Dean Morgan) auf eine schwierige Mission, bei der sie erneut auf die geisterhaften Reaper treffen.Eugene (Josh McDermitt), Ezekiel (Khary Payton), Yumiko (Eleanor Matsuura) und Princess (Paola Lázaro) werden zur selben Zeit von mysteriösen paramilitärischen Polizisten des Commonwealth gefangen gehalten und ausführlich befragt. Werden sie von dort Hilfe für Alexandria bekommen?Ab Montag, 24. Oktober, bei RTLZWEI: Die elfte Staffel von "The Walking Dead". Bereits ab Freitag, 21. Oktober, gibt es die bisher noch nicht im deutschen Free-TV gezeigten Folgen der zehnten Staffel. Alle Folgen können im Nachgang bei RTL+ gestreamt werden.Über "The Walking Dead":"The Walking Dead" ist eine der erfolgreichsten Serien weltweit und der Hype um die actionreiche Endzeitserie reißt nicht ab: Rund um den Globus können sich die Menschen der Faszination um die dystopische Welt nicht entziehen. Mit tollen Charakteren und düsterer Atmosphäre entfaltet die Serie eine Spannung, die jeden Fan sehnsüchtig auf die nächste Folge warten lässt.Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5349843