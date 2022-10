Halle/MZ (ots) -



Das Vereinigte Königreich steckt in einer seiner gravierendsten wirtschaftlichen und politischen Krise der Nachkriegsgeschichte. Die Regierung hatte es kaum vermocht, die Summe der Auswirkungen von Pandemie und Brexit zu bewerkstelligen. Die Energiekrise potenzierte das Ganze noch einmal drastisch. Truss vermochte es nicht, die Komplexität dieser Aufgaben zu durchdringen.



Ob ein Nachfolger erfolgreicher sein kann, ist nach den Erfahrungen der vergangenen Monate mehr als fraglich. Die nächsten britischen Unterhauswahlen stehen planmäßig erst 2024 an. Viele ahnen jedoch: Spätestens die Kommunal- und Nachwahlen, die im nächsten Jahr in einigen Regionen Großbritanniens abgehalten werden, könnten das Schicksal der Konservativen Partei endgültig besiegeln.



