Etwa doppelt so teuer soll die Festtagsgans werden. Manches Restaurant wird sie vielleicht sogar von der Speisekarte streichen. Von 4,50 Euro auf 9,00 Euro soll der Kilopreis der importierten Vögel steigen. Daran ist unter anderem die Vogelgrippe in mehreren Produzentenländern schuld. Dabei ist dies nur ein Beispiel, denn die Preise steigen gefühlt überall an. Und ob Preise, die deutlich zugelegt haben, je wieder nach unten gehen, ist äußerst fraglich, vermutlich werden sie eher bleiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...