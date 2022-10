In wenigen Tagen kann man nicht mehr nur mit einer Apple Watch auf die hauseigene Sport-App zugreifen - künftig werden alle Apple-Geräte unterstützt. Zum Start gibt es gleich noch ein paar neue Features. Apple Fitness Plus wird mit iOS 16.1 in die Fitness-App integriert Die Sport-App bietet eine große Auswahl verschiedener Funktionen, die Trainingsabläufe in unterschiedlichsten Disziplinen unterstützen, vom entspannten Spazierengehen bis hin zu schweißtreibenden HIIT-Workouts. Dabei werden Daten wie Intervall-Längen von Trainingseinheiten, Zeiten und Kalorienverbrauch gemessen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...