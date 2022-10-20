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WKN: A12CUR ISIN: US69888T2078 Ticker-Symbol: 61P 
Frankfurt
20.10.22
08:12 Uhr
20,000 Euro
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Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
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