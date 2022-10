Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Die 132. Kantonmesse (Canton Fair, "die Messe") begann am 15. Oktober und versammelte eine Vielzahl von Marken und Accessoires unter dem Thema "Fashion Life", darunter Schuhe, Herren- und Damenbekleidung, Modeaccessoires und Zubehör, Sport- und Freizeitbekleidung, Kinderbekleidung und Heimtextilien.Als Anbieter von Modebekleidung ist Guangzhou Tailoria Manufacturing bestrebt, mit Modetrends Schritt zu halten. Diese Ausgabe präsentiert seine neu entwickelten Korsetts und Kleidung im Y2K-Stil für junge Verbraucher. Guangzhou Tailoria verwendet modische Details wie Cut-outs, um trendige Kleidung und Accessoires anzubieten. Darüber hinaus geht das Unternehmen auf den Bedarf der Kunden nach Produkten für besondere Anlässe ein und hat kürzlich eine Reihe von Outdoor-Camping-Produkten entwickelt."Die Nachfrage nach Kleidung für besondere Anlässe wie Brautkleidern, Brautjungfernkleidern und Gästebekleidung ist nach der Epidemie gestiegen", sagte Joy Zhang, Geschäftsführerin der Guangzhou Tailoria Manufactory. "Umweltschutz und nachhaltige Mode stehen auch im Fokus der ausländischen Käufer, was die Nachfrage nach recycelten und organischen Materialien, Stoffen, Accessoires, Drucken und Farbstoffen schrittweise erhöht hat. Unser Unternehmen verbessert auch ständig die Nachhaltigkeit und bietet maßgeschneiderte "grüne" Kleidung an, um den unterschiedlichen Kundenanforderungen gerecht zu werden."ZHEJIANG BAFAN I/E INDUSTRIAL präsentiert die neuesten Schuhe für die Frühjahrs- und Sommerkollektionen 2023, die jedes Outfit mit exquisiten Modeelementen ergänzen. Die Farbkombinationen und Verzierungen des Obermaterials variieren von Schuh zu Schuh und bieten den Menschen ein einzigartiges visuelles Erlebnis.Die Designer von Bafan sind bestrebt, nicht nur bequeme und leichte Schuhe anzubieten, sondern auch den Materialverbrauch zu reduzieren, die Umwelt zu schützen und Energie zu sparen. Neben dem neuen Kantendesign, das die Tragfähigkeit und Haltbarkeit der Schuhe deutlich verbessert, wurde eine PVC-Außensohle mit einer klaren rutschfesten Textur verwendet.Auf der Messe sind noch viel mehr modische Kleidungsstücke und Accessoires zu sehen. Neben Modebekleidung und Accessoires bietet die Canton Fair auch Elektronik und elektrische Haushaltsgeräte, Gebäude und Wohnkultur, industrielle Fertigung, Eisenwaren und Werkzeuge, Haushaltsgegenstände und Konsumgüter sowie Produkte für Gesundheit und Freizeit. Die im Frühjahr 1957 begründete und jeden Frühling und Herbst in Guangzhou stattfindende Canton Fair ist eine umfassende internationale Handelsveranstaltung mit der längsten Geschichte und der größten Reichweite in China. Man betrachtet sie auch als Gradmesser für das Exportgeschäft Chinas.Für aktuelle Informationen über die Canton Fair, ihre Exponate und potenziellen Möglichkeiten registrieren Sie sich bitte unter https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email oder caiyiyi@cantonfair.org.cn.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1925081/image_5003628_39991302.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/modische-kleidung-auf-der-132-kantonsmesse-setzt-neue-trends-301655376.htmlPressekontakt:Yang Zhou,+86-13716293037Original-Content von: The Canton Fair, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106727/5349973