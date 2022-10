Bieber T. Interleukin-13: targeting an underestimated cytokine in atopic dermatitis. Allergy. 2020;75:54-62 Adtralza (tralokinumab) EU Product Information. LEO Pharma; Oktober 2022. Paller A. Efficacy and safety of tralokinumab in adolescents with moderate-to-severe atopic dermatitis: results of the phase 3 ECZTRA 6 trial. Fall Clinical. Oct. 21-24, 2021. Poster Presentation. ClinicalTrialsRegister.eu. Tralokinumab Monotherapy for Adolescent Subjects With Moderate to Severe Atopic Dermatitis ECZTRA 6 (ECZema TRAlokinumab Trial no. 6). Identifier: 2017-005143-33. Weidinger S, et al. Atopic dermatitis. Lancet. 2016;387:1109-1122. Boguniewicz M, et al. Atopic dermatitis: a disease of altered skin barrier and immune dysregulation. Immunol Rev. 2011;242(1):233-46. Popovic B, et alStructural characterisation reveals mechanism of IL-13-neutralising monoclonal antibody tralokinumab as inhibition of binding to IL-13Ra1 and IL-13Ra2. J Mol Biol. 2017;429:208-19.