Xsolla, ein globales Handelsunternehmen für Videospiele, gab heute bekannt, dass die Xsolla Funding-Initiative um eine neue Möglichkeit für Spieleentwickler erweitert wird, Video-Trailer über die Game Investment Platform mit dem Trailer-Investitionsprogramm zu finanzieren.

Spiele-Trailer sind zu einem wichtigen Bestandteil des Marketings von Videospielen geworden. Ein starker Trailer kann einen Hype auslösen, Vorbestellungen ankurbeln, die Verkaufszahlen des Spiels steigern und sogar die Vermarktung eines Spiels nach seiner Veröffentlichung fördern. Im Rahmen dieses neuen Programms können sich Entwickler um eine Finanzierung ihrer Trailer in Höhe von bis zu 250.000 US-Dollar bewerben, für die sie im Gegenzug eine Beteiligung an den künftigen Einnahmen aus ihrem Spiel gewähren. Sollte der Trailer mehr als den Grundbetrag kosten, erfolgt die weitere Finanzierung über die Game Investment Platform.

Entwickler, die sich für die Finanzierung ihres Spiele-Trailers bewerben möchten, können hier weitere Informationen anfordern: xsolla.pro/rw13funding

Die Xsolla Game Investment Platform ist ein Portfolio von investitionsfähigen Spielen. Akkreditierte Anleger, darunter vermögende Privatpersonen und Family Offices, können das Portfolio durchsuchen oder direkt nach Titeln suchen, die ihren Kriterien entsprechen. Sobald Investoren das gewünschte Spiel gefunden haben, verpflichten sie sich zu einer Co-Investition in das Projekt zu Bedingungen, die vom Entwickler in Absprache mit Xsolla festgelegt werden.

"Diese Erweiterung schafft zusätzliche Möglichkeiten für Entwickler, von der Game Investment Platform zu profitieren", erklärte Justin Berenbaum, Vice President of Strategy und General Manager von Xsolla Funding. "Unsere engagierten Branchenexperten können jetzt zusätzliche Unterstützung für Entwickler bieten, indem sie ihre Trailer finanzieren und sie mit vertrauenswürdigen Produktionsagenturen zusammenbringen."

Entwickler und Publisher erhalten durch die Zusammenarbeit von Xsolla mit Trailer Farm, VIVIX und Liquid+Arcade Zugang zu Finanzmitteln für die Erstellung und Vermarktung von Spiele-Trailern.

Entwickler und Investoren können sich bei der Xsolla Game Investment Platform bewerben unter: xsolla.pro/rw13gip

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen für Videospiele und verfügt über ein solides, leistungsstarkes Angebot an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Videospielbranche entwickelt wurden. Seit der Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -publishern aller Größenordnungen geholfen, ihre Spiele weltweit und plattformübergreifend zu finanzieren, zu vermarkten, zu lancieren und zu monetarisieren. Als einer der innovativen führenden Akteure im Bereich des Handels mit Spielen verfolgen wir bei Xsolla den Auftrag, die inhärenten Komplexitäten von globalem Vertrieb, Marketing und Monetarisierung zu meistern, und unterstützen so unsere Partner dabei, mehr geografische Gebiete zu erreichen, mehr Umsätze zu generieren und Beziehungen mit Gamern weltweit herzustellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in Berlin, Seoul, Peking, Kuala Lumpur und anderen Städten auf der ganzen Welt. Xsolla unterstützt große Spieltitel wie Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo, Pearl Abyss, NCSoft und mehr.

Weitere Informationen und zusätzliches Material finden Sie unter: xsolla.pro/rw13xsolla

