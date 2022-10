Im neuen Global Network Report 2022 von NTT wurden weltweit mehr als 1.300 Netzwerkexperten befragt, die den Bedarf an Netzwerkmodernisierung zur Ermöglichung von Unternehmenswachstum aufdeckten

70% der CEOs weltweit geben an, dass sich der Reifegrad ihres Netzwerks negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirkt

72% der leistungsstärksten Unternehmen lagern bereits mehr als die Hälfte ihrer Netzinfrastruktur aus

Die wichtigsten Trends, die die Modernisierung des Unternehmensnetzwerks vorantreiben, sind: Cybersicherheit, Cloud-native Plattformen und der hybride Arbeitsplatz

94% der Führungskräfte wollen zunehmend mit einem Managed Service Provider oder einem einzelnen spezialisierten Anbieter zusammenarbeiten.

NTT Ltd., ein weltweit führendes Unternehmen für IT-Infrastruktur und -Dienstleistungen, hat heute seinen Global Network Report 2022 veröffentlicht,aus dem hervorgeht, dass 70% der CEOs der Meinung sind, dass sich der Reifegrad ihres Netzwerks negativ auf ihre Geschäftsabläufe auswirkt. Die Einführung hybrider, verteilter Arbeitsumgebungen mit einer Vielzahl vernetzter Geräte ist in den Unternehmen auf dem Vormarsch, doch trotz Investitionen sind nur zwei von fünf Unternehmen mit ihren derzeitigen Netzwerkkapazitäten sehr zufrieden. Dies hat zu einer neuen Ära der Netzwerkmodernisierung geführt, wobei die Mehrheit der Führungskräfte sich darauf verlässt, dass es das Unternehmenswachstum ermöglicht (>90%) und künstliche Intelligenz (AIOps) unterstützt (91%).

Sicherheit für hybride Umgebungen

Da verteilte, hybride Arbeitsmodelle weitaus mehr Angriffsmöglichkeiten für böswillige Akteure bieten, ist die Bedeutung der Netzwerksicherheit zu einer wichtigen Komponente der Netzwerkarchitektur geworden. Dies hat Unternehmen dazu veranlasst, zu zentralisierten, Cloud-basierten Sicherheitslösungen und einem verwalteten Endpunkt-Sicherheitsmodell überzugehen und ihre Investitionen in die Netzwerk-Cybersicherheit zu erhöhen. Die meisten Führungskräfte sind der Meinung, dass neue Bedrohungen die Sicherheitsanforderungen an ihr Unternehmensnetzwerk erhöhen werden und ein höheres Maß an Zugangskontrolle und Überprüfung erfordern (93%).

Der Übergang zu Network-as-a-Service-Modellen

Die Befragten gaben an, dass Sicherheit, Modernisierung und der Zugang zu einer umfassenden Palette von Diensten ihres Anbieters für sie an erster Stelle stehen, noch vor den Kosten. Was die Verwaltung des Netzwerks angeht, bevorzugen mehr als 90% der Führungskräfte das Network-as-a-Service-Modell, wobei sie die Flexibilität bei der Auf- und Abwärtsskalierung als Hauptvorteil anführen. Darüber hinaus macht die Komplexität bei der Bereitstellung effektiver AIOps- und Automatisierungslösungen, die den laufenden Netzwerkbetrieb vereinfachen, aber anfangs komplex zu konfigurieren sind, das Network-as-a-Service-Modell attraktiver.

"Das Investitionsniveau in das Netzwerk ist sprunghaft angestiegen, und die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass viele Unternehmen auf wichtige Partner und Managed-Service-Lösungen zurückgreifen, um ihre Anforderungen zu erfüllen. Dies geschieht in erster Linie, um die Sicherheit zu erhöhen und Zugang zu Fähigkeiten zu erhalten, die sowohl die Leistungsfähigkeit optimieren als auch innovationsbasierte Fortschritte beschleunigen können", sagte Amit Dhingra, Executive Vice President bei NTT Ltd. Network Services.

Dhingra schlussfolgert: "Wir befinden uns mitten in der Modernisierung von Netzwerkdiensten, aber viele der Lösungen, die derzeit nur für eine Minderheit in Frage kommen, werden in nur zwei Jahren zum Standard werden. Stattdessen sollten Unternehmen ihre Aufmerksamkeit auf ein Network-as-a-Service-Modell richten. Unternehmen sollten bei der Auswahl eines Netzwerkdienstleisters auf Sicherheit, Kompetenz, Skalierbarkeit, private 5G und softwaredefinierte Netzwerke achten. Langfristig werden Blockchain, weitere KI und Automatisierung, AR und VR, Quantennetzwerke, 6G und photonisches Computing die Art und Weise, wie Netzwerke bereitgestellt werden, beeinflussen."

Chris Barnard, Vizepräsident bei der International Data Corporation (IDC) kommentiert: "Da neue Arbeitsweisen die Transformation vorantreiben, erkennen leistungsstarke Unternehmen den Wert von Investitionen in strategische Technologien Kernunternehmensnetze, 5G, Edge und künstliche Intelligenz. Um die Netzwerkanforderungen neu entstehender digitaler Dienste und Anwendungen zu unterstützen, modernisieren Organisationen ihre Unternehmensnetzwerke und ermöglichen eine effizientere Nutzung und Verwaltung der Netzwerke, die die Grundlage ihres Unternehmens bilden. Unternehmen, die nicht investiert haben, riskieren, dass ihre Wachstumschancen beeinträchtigt werden. Da das Netzwerk eine grundlegende Rolle bei Strategien für die digitale Transformation und für verteiltes Arbeiten und Verarbeiten spielt, können wir davon ausgehen, dass wir mehr Upgrades von Unternehmensnetzwerken sehen werden, da Technologien wie KI und Sicherheitsschutz auf die Mainstream-Unternehmensnetzwerke aufgesetzt werden. Auch wenn dies komplex erscheinen mag, können Service Provider wie NTT flexible Bereitstellungsoptionen evaluieren, die den Geschäftswert steigern."

Der Bericht schließt mit sieben Überlegungen für Führungskräfte, um ihr Netzwerk weiterzuentwickeln und zukunftssicher zu machen. Lesen Sie hier den vollständigen Global Network Report 2022.

NTT Ltd. ist ein führendes Unternehmen im Gartner Magic Quadrant für Enterprise Network Services, Global, das unter 18 Netzwerkdienstleistern die höchste Position für seine "Vollständigkeit der Vision" und "Fähigkeit zur Umsetzung" einnimmt.

Methodologie

Der Bericht basiert auf einer Studie, die von Jigsaw Research im Auftrag von NTT Ltd. im Juli und August 2022 in 21 Ländern in fünf Regionen durchgeführt wurde. Die Untersuchung erstreckte sich auf 16 Branchen, darunter: Einzel- und Großhandel, Fertigung und Automobil, Finanzdienstleistungen, Technologie und Gesundheit. Die Studie basiert auf einer Stichprobe von Netzwerk-Entscheidungsträgern/Einflussnehmern in IT- und weiteren Geschäftsfunktionen.

